Voilà un rookie sur lequel Portland misait beaucoup. Choisi avec le 7e choix de la dernière Draft, Donovan Clingan a connu un début de saison assez discret, mais sa performance contre les Timberwolves cette nuit confirme que le potentiel est là. Face aux Loups, le pivot n’est passé loin du triple-double, en compilant 17 points, 12 rebonds et… 8 contres !

Finalement, tout roule à Portland. Après s’être emparé de la tête de la NBA Cup, oui, même après une journée ça compte, les Blazers viennent d’enchaîner un deuxième succès consécutif cette nuit contre les Wolves. Et si vous trouvez que les deux infos précédentes sont déjà folles, attendez de voir la suivante. Assez discret depuis le début de saison, le rookie Donovan Clingan a posé une performance de patron, et frôlé un triple-double… avec les contres ! En 31 minutes disputées, Dono a ainsi envoyé 17 points, 12 rebonds (dont 6 offensifs !) et 8 contres. Les deux derniers rookies à avoir balancé une ligne de stats similaire ? Victor Wembanyama et Tim Duncan, rien que ça.

That’s our rook 😤

◽️ 17 PTS (CAREER-HIGH)

◽️ 12 REBS (CAREER-HIGH)

◽️ 8 BLK (CAREER-HIGH) pic.twitter.com/qdF3i4EG41

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 14, 2024

Face à Rudy Gobert, Donovan Clingan a brillé. Avec ses 2m18 et ses 127 kg de muscle, le rookie des Blazers est plus proche du tronc d’arbre que de l’humain classique. Un profil de défenseur intérieur élite, que Clingan a parfaitement su mettre en avant cette nuit. Le pivot est une force de dissuasion massive, rien de nouveau sous le soleil, mais s’est également montré au scoring, un secteur de jeu dans lequel il était plus discret depuis le début de saison. Ajoutez à cela une capacité à poser des écrans phénoménaux, et vous obtenez de quoi confirmer les belles prémices entrevues contre les Grizzlies il y a quelques jours.

Bien que la concurrence sur son poste soit assez rude, avec Deandre Ayton, Duop Reath et Robert Williams pour principaux rivaux, Donovan Clingan peut compter sur des performances comme celle-ci pour continuer de jouer. Avec sa défense, son énergie et sa capacité à dominer, le pivot pourrait rapidement se faire une place plus importante, d’autant plus quand on sait qu’à l’intérieur, les Blazers ont souvent des blessés.