Cette nuit avaient lieu les premiers matchs de la NBA Cup version 2024-2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette soirée aura été riche en rebondissements. Maintenant que cette première journée est terminée, c’est l’occasion de faire un point sur le classement.

Les résultats de la nuit

Les Portland Trail Blazers sont actuellement premiers d’un tournoi. Imprimez et encadrez cette phrase, parce qu’on ne la réécrira sûrement plus avant un bon bout de temps. Avec leur victoire contre les Wolves, les Blazers s’emparent de la tête du groupe A à l’Ouest. Le B est pour le moment dominé par les Suns, tandis que les Warriors caracolent en tête du C.

Sur la côte Est, le Magic domine le groupe A, tandis que les Bucks et les Hawks sont respectivement en tête des poules B et C. La suite de la NBA Cup est prévue dans la nuit de jeudi à vendredi prochain.

