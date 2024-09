Preview des Brooklyn Nets – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Focus sur les Brooklyn Nets, qui sortent d’une saison bien déprimante et qui vont devoir essayer de ne pas faire pire. Ce sera un challenge vu l’effectif et le plan mis en place mais, pour remonter, il faut parfois accepter de descendre très, très bas.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Si vous avez un fan des Brooklyn Nets autour de vous, prenez en soin car sa saison 2023-24 n’a pas été de tout repos. Si certains espéraient que la franchise plane sur un Mikal Bridges “Durantesque” pour faire du bruit à l’Est, il n’en a été rien.

L’ailier est redescendu de son nuage printanier et a livré une saison moyenne, prouvant que l’étiquette de franchise player était peut-être un dur à porter pour lui. À ses côtés, on retrouve un Cam Thomas qui a profité de responsabilités supplémentaires pour gonfler ses chiffres, avec quelques coups de chaud mémorables.

Pour le reste, pas grand-chose à signaler, un niveau de jeu bouillie et une place du con à la fin de la saison, juste en-dessous du play-in.

Le marché de l’été

Ils partent : Kevin Ollie (coach), Mikal Bridges, Dennis Smith Jr., Lonnie Walker, Keita Bates-Diop, Jacob Gilyard, le respect

Kevin Ollie (coach), Mikal Bridges, Dennis Smith Jr., Lonnie Walker, Keita Bates-Diop, Jacob Gilyard, le respect Ils prolongent : Nic Claxton, Trendon Watford, Keon Johnson

Nic Claxton, Trendon Watford, Keon Johnson Ils arrivent : Jordi Fernandez (coach), Bojan Bogdanovic, Ziaire Williams, Shake Milton, Killian Hayes (!), le tanking

Deux gros événements dans l’été des Nets avec évidemment le départ de Mikal Bridges. Un an et demi après son arrivée, l’ailier file de l’autre côté de la ville, chez les Knicks. S’il n’a pas incarné le leader espéré à Brooklyn, il rapporte en revanche un joli paquet de picks de Draft. Nic Claxton, au club depuis ses débuts, a lui été prolongé sur la durée.

Ziaire Williams, en fin de cycle à Memphis et encore jeune, vient tenter de se relancer au Barclays Center. La grosse recrue de l’intersaison n’est cependant pas un joueur mais bien un coach. Considéré comme l’un des jeunes tacticiens les plus prometteurs, Jordi Fernandez arrive sur le banc des Nets. Il avait magnifiquement secondé Mike Brown à Sacramento et a réalisé de bons débuts avec le Canada en tant que numéro un. On attend de le voir désormais voler de ses propres ailes en NBA.

Enfin, petit instant cocorico : Killian Hayes va être testé par les Nets et aura ainsi l’opportunité de retrouver une place en NBA.

Le roster 2024-25 des Nets

Meneurs : Dennis Schröder, Ben Simmons, Killian Hayes

Ben Simmons, Killian Hayes Arrières : Cam Thomas , Shake Milton, Dariq Whitehead, Keon Johnson, Yongxi Cui (two-way)

, Shake Milton, Dariq Whitehead, Keon Johnson, Yongxi Cui (two-way) Ailiers : Bojan Bogdanovic, Ziaire Williams, Jaylen Martin (two-way)

Ziaire Williams, Jaylen Martin (two-way) Ailiers-forts : Cameron Johnson, Dorian Finney-Smith, Trendon Watford, Noah Clowney, Jalen Wilson

Dorian Finney-Smith, Trendon Watford, Noah Clowney, Jalen Wilson Pivots : Nic Claxton, Day’Ron Sharpe

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Pas facile de savoir exactement à quoi ressemblera la compo des Nets cette saison. Ben Simmons étant notamment une équation impossible à résoudre avec ses blessures. Si l’effectif à la rentrée est loin d’être le plus catastrophique qui soit, on pourrait ne pas en dire autant en février, avec probablement plusieurs transferts qui auront lieu durant la régulière, avec l’objectif tout avoué de récupérer des assets et des jeunes pour lancer un nouveau cycle.

Une petite vidéo en passant ?

Ben Simmons mérite chaque centime de ses 40 millions de dollars pas vrai ?

Cam Thomas, Nic Claxton à la rigueur.

On mise gros sur le fait que le deck des Nets ne sera pas beaucoup visité cette saison en TTFL. Aucun profil ne se détache pour faire des gros scores. Cam Thomas peut planter beaucoup de points mais il manque encore de régularité pour être un pick “safe”. Nic Claxton avec son combo points, rebonds et son efficacité au tir peut faire le taf. Ben Simmons, s’il était au niveau de son prime, serait un choix qui fait sens, mais ce bon Benny n’est même pas sûr de réussir à enchaîner deux matchs sans se blesser.

Infirmerie : le point sur les blessures

Comme à chaque début de saison, on s’interroge sur l’état de forme de… Ben Simmons. Alors qu’il arrive à la fin de son contrat en 2025, Simmons semble être le fantôme du All-Star qu’il était il y a encore quelques saisons. C’est d’autant plus frustrant que le joueur est capable d’impacter des deux côtés du terrain quand il est en forme. D’après les dernières nouvelles, Simmons devrait être opérationnel pour le début du camp d’entraînement.

Quels objectifs cette saison ?

Tanker, tanker et encore tanker. Les Nets savent pertinemment qu’ils n’ont pas l’effectif pour être compétitifs. Le plan est donc de reconstruire le plus vite possible, avec des jeunes talents et des picks. La bonne nouvelle, c’est que la franchise a récupéré ses choix 2025 et 2026 en provenance de Houston. Brooklyn peut donc perdre à volonté sans qu’une autre équipe leur vole un bon jeune (hello Brown et Tatum).

Attendus au bout du classement à l’Est, les Nets doivent aussi capitaliser sur les vétérans qu’ils ont dans leur effectif, plusieurs d’entre eux peuvent rapporter de nouveaux choix de draft, comme Cameron Johnson ou Dorian Finney-Smith. Cette saison 2024-25 devrait ainsi servir de véritable transition vers le nouveau cycle lancé au Barclays Center. À noter aussi le retrait de maillot de Vince Carter le 25 janvier, l’un des rares moments agréables à vivre pour les fans au maillot noir.

Le pronostic du rédacteur

18 victoires – 64 défaites Comme expliqué plus haut, l’objectif de Brooklyn est de perdre à volonté cette année. Avec l’effectif en place pour le début de saison, on pourrait voir quelques victoires grâce aux vétérans ou à des coups de chaud de Cam Thomas. Mais à mesure que les joueurs référencés vont partir (transférés), l’équipe va devenir de plus en plus mauvaise (elle l’est déjà) et j’imagine très bien une seconde partie de saison en roue libre à gagner un match sur dix. Il va falloir du courage pour les fans des Nets cette saison.

