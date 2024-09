Les Brooklyn Nets sont (encore) à un tournant de leur histoire. L’objectif : se tourner vers la Draft dans les meilleures conditions possibles. Pour ça, le manager Sean Marks compte bien trouver des équipes désireuses de récupérer ses vétérans.

Les Brooklyn Nets : une cave remplie d’assets et de picks

Après un projet Big 3 qui n’a pas fonctionné, Brooklyn a appuyé sur le gros bouton rouge. Direction une bonne vieille reconstruction des familles. Exit Mikal Bridges, évacué contre pléthore de choix de Draft. Ensuite, Sean Marks a monté un gros micmac pour récupérer les picks qu’il avait envoyés contre James Harden.

Retour à la case départ pour les Nets. Ça, c’est ce qu’on pourrait croire. En réalité, Brooklyn va aborder l’année 2025 plutôt sereinement avec ses nombreux picks de draft et des assets qui ont une valeur intéressante.

Bojan Bodganovic récupéré lors du trade de Mikal Bridges aux Knicks

Cam Johnson en provenance de Phoenix lors du trade de Kevin Durant

Dorian Finney-Smith récupéré lors du trade de Kyrie Irving à Dallas

Dennis Schröder arrivé de Toronto à la dernière Trade Deadline

Aucun de ces joueurs ne semble appartenir au futur de Brooklyn. Pire encore, ils peuvent être capables d’offrir des victoires aux Nets. Et ça, ce n’est clairement pas le projet. Sauf retournement de situation, tous les quatre devraient bouger au cours de la saison ou au plus tard à l’été 2025.

Les Nets : une future plaque tournante de la NBA ?

Brooklyn au cœur de la Trade Deadline

Ce n’est clairement pas sur les parquets qu’on attend les Nets, mais plutôt à la Trade Deadline. Brooklyn peut jouer le rôle de véritable poubelle de la NBA. Le mot est un peu fort, mais en clair, Sean Marks peut récupérer les contrats boulets d’autres franchises s’ils sont accompagnés de choix de draft, ou des contrats expirants. Ainsi, Brooklyn dégraisse sa masse salariale à l’approche de l’été 2025 et/ou récupère des picks. C’est tout bénef.

Comme évoqué plus haut, les Nets ont aussi une ribambelle de role players à proposer. De quoi voir la franchise de New York être active le 6 février, date de la Trade Deadline.

Les joueurs les plus intéressants

Cam Johnson est sûrement le joueur qui fait le plus parler côté Brooklyn. Les rumeurs en provenance de la Big Apple font état d’une certaine gourmandise côté Sean Marks. Le GM a conscient que le sniper va attirer une franchise du haut de tableau. Par conséquent, même s’il récupère un choix du premier tour, il n’aura pas une grosse valeur. La tête pensante des Nets demanderait au minimum deux premiers tours contre la gâchette des Nets. Demande un peu forte ? Sans doute. Disons que l’ami Sean a appris des erreurs passées et ne souhaite plus les reproduire.

Second joueur avec la plus haute valeur : Dorian Finney-Smith. Joueur 3&D intéressant sur l’aile, il a été dans des rumeurs avec Cleveland en échange d’Isaac Okoro avant que celui-ci ne soit prolongé aux Cavaliers. Lui aussi devrait attirer une équipe qui espère faire un coup en Playoffs. Pour l’instant, aucune rumeur autour de DFS, mais si on applique le théorème Cam Johnson, c’est-à-dire plus l’équipe vise le titre, plus la demande est importante, Sean Marks devrait viser au moins un first-round pick ou un jeune à potentiel.

La catégorie des contrats expirants

Dennis Schröder a raté l’opportunité de sa carrière depuis qu’il a refusé cette fameuse offre à 84 millions sur quatre saisons, il y a de ça trois ans aux Lakers. Depuis, il écume les bancs de la NBA. Débarqué à Brooklyn, il ne devrait pas rester. Le MVP de la dernière Coupe du Monde peut apporter sa polyvalence en sortie de banc à une équipe qui veut faire un coup en Playoffs. Pour l’instant, personne ne se presse au portillon de l’Allemand, mais la situation pourrait évoluer dans les mois ou semaines suivant la reprise de la saison.

Même son de cloche pour Bojan Bogdanovic. Arrivé dans le transfert de Mikal Bridges, son avenir n’est pas à New York. Il pourrait rendre un fier service à une équipe où le spacing est trop peu présent.

Les Nets ne comptent pas brader ses deux joueurs parce que même s’ils ne trouvent aucune franchise pour parler affaires, Schröder et Bogdanovic sont en dernière année de contrat. Quoi qu’il arrive, en juin prochain, ils ne pèseront plus dans les finances. Au moment de ces lignes, seulement 73 millions de dollars sont dépensés à Brooklyn sur la saison 2025-26.

Objectif : Draft et Free Agency 2025

Pour rejoindre le point précédent, Brooklyn cherche à alléger sa masse salariale avec deux dates en ligne de mire. Pour commencer : la Draft, où les Nets peuvent prétendre au Graal Cooper Flagg. Deuxième point : la Free Agency 2025. Il se murmure que Sean Marks sera actif en juillet prochain. Des premières rumeurs ont commencé à émerger avec Jimmy Butler qui aurait un attrait pour Brooklyn. En prenant un peu de recul, un mariage entre Jimmy-B et la franchise en gris n’aurait que peu de sens. Les Nets ont un projet long voire au mieux moyen-terme tandis que le joueur du Heat veut jouer le titre dès maintenant et approche de la fin de sa carrière. Néanmoins, ça illustre l’ambition potentielle des Nets dans un an.

Autre rumeur, plus pertinente, cette fois-ci : Brandon Ingram. BI est en fin de contrat et est dans les rumeurs de transfert depuis pas mal de temps maintenant. Un départ de la Nouvelle-Orléans ne serait pas à exclure. Est-ce que Brooklyn peut s’engouffrer dans la brèche afin de récupérer l’ailier de NOLA ? Si l’ancien joueur des Lakers débarque du côté du Barclays Center, Brooklyn pourrait viser une reconstruction plus rapide centrée autour de Brandon Ingram, l’ancien All-Star de 27 ans.

L’option Ingram pourrait dépendre des résultats de la Draft NBA 2025. Rien ne presse pour les Nets et Sean Marks le sait. S’il peut partir sur une reconstruction plus lente mais avec un plafond plus élevé (avec par exemple Cooper Flagg en porte-drapeau) que les perspectives offertes par un projet autour d’Ingram, il le fera.

En clair, tous les futurs mouvements des Nets seront à surveiller attentivement en vue de l’été à venir, qui s’annonce bouillant pour Brooklyn.