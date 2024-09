Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder des matchs des Brooklyn Nets en 2024-25 (promis on en a trouvé 10).

#1 : le retour de Ben Simmons

Les traditions ont la peau dure. Cette année n’a pas fait exception et on a eu le droit à la traditionnelle vidéo d’entraînement de Ben Simmons qui nous laisse penser qu’il va revenir plus fort. Il faut dire qu’on les aime bien ces vidéos, c’est le seul moment de l’année où on peut avoir des nouvelles de l’ancien numéro 1 de Draft. Car ce n’est certainement pas sur les parquets du Barclays Center que l’on peut voir l’ancien numéro 1 de Draft s’exprimer. Injury Boy n’a pas joué depuis le mois de mars à cause d’une blessure au dos. Aux dernières nouvelles, il devrait être là réussir à traîner son corps jusqu’au camp d’entraînement, mais pour combien de temps ? Elle est là la question à un million d’euros.

🚨 BEN SIMMONS IN THE LAB 🚨

(🎥 @Cbrickley603 ) pic.twitter.com/dnb1kxofO3

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 17, 2024

#2 : la blessure de Ben Simmons

Faites vos jeux : à quel moment de la saison va-t-on revoir le traditionnel tweet qui nous annonce que Ben Simmons est out jusqu’à la fin de la saison ? On ne va pas se leurrer, ce serait quand même un sacré miracle que l’Australien tienne toute la régulière alors qu’il a manqué 189 matchs sur les trois dernières saisons. Dit autrement, il a joué 19 matchs de moyenne sur les trois derniers exercices. Franchement, 19 c’est déjà pas mal, c’est presque un quart de saison.

Voir Ben Simmons, c’est intéressant. Peut-être que sur le peu de matchs qu’il va disputer, un rôle à responsabilité va même lui être confié. Mais ne nous avançons pas trop non plus. Car même si on lui souhaite le meilleur, Ben Simmons a plus l’habitude de l’infirmerie que les parquets NBA.

The Nets say Ben Simmons will miss the rest of the season due to his back issues.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) March 7, 2024

#3 : les matchs à 50 points à 41% de Cam Thomas

Elle est là, la principale attraction des Brooklyn Nets 2024-25 : Monsieur Cam Thomas. La franchise tanke, n’a aucune pression et possède un arrière qui aime dégaine. Le numéro 24 de Brooklyn va pouvoir se régaler en ayant tous les tickets shoots qu’il souhaite. Après trois matchs de suite à 40 points la saison passée avec une pointe à 47, Cam Thomas a un objectif et ce n’est pas celui de gagner, mais bien de faire tomber cette fameuse barre des 50 points.

#4 : Nic Claxton en lieutenant du Franchise Player

Nic Claxton a été prolongé cet été. Un deal à 96 millions de dollars sur quatre ans. Si les Nets entament une reconstruction, ils ont déjà leur tour de contrôle. Quasiment à 10 rebonds et à plus de 2 contres de moyenne l’année dernière, il sécurise tant bien que mal la raquette des Nets, parce que bon ce n’est pas facile de tout faire tout seul quand autour de lui ça ne défend pas des masses. Brooklyn va certainement se prendre des valises cette saison, mais une chose est sûre : dans sa moitié de terrain, Nic Claxton n’aura rien ou presque à se reprocher.

#5 : la dernière chance de Killian Hayes

Cocorico ! Brooklyn va apprendre à vibrer au rythme du chant du coq cette saison. Killian Hayes rejoint les Nets pour un an dans ce qui pourrait être sa dernière danse en NBA (s’il passe l’étape du camp d’entraînement). Après trois ans et demi aux Pistons où il n’a pas convaincu, le Français devrait avoir plus de place pour s’exprimer du côté de Brooklyn. Il va pouvoir apporter de la défense et de la création à la franchise new-yorkaise qui en a terriblement besoin.

Petit disclaimer : si vous vous aventurez du côté du Barclays Center dans les prochains mois, n’oubliez pas votre casque de chantier. Une association Ben Simmons / Killian Hayes, ça risque de briquer en pagaille, mieux vaut sortir couvert.

#6 : l’éclosion sophomore de Jalen Wilson

Jalen Wilson peut devenir une petite attraction à Brooklyn. S’il n’a participé qu’à 43 matchs la saison passée, il s’est bien rattrapé en Summer League. Il a été élu MVP en tournant à 22 points et 4,5 rebonds de moyenne, le tout avec un joli 55% à 3-points.

Ce n’est clairement pas le sophomore le plus excitant, mais dans une franchise de Brooklyn où rien n’est excitant (sauf Cam Thomas), le jeune Wilson peut se faire une belle place dans la rotation de Jordi Fernandez.

#7 : les matchs contre les Knicks de Mikal Bridges

En Californie, on a le derby de Los Angeles. Un duel entre Clippers et Lakers souvent passionnant à suivre. De l’autre côté du territoire américain, on a le derby de New York. Là, c’est franchement moins intéressant parce qu’il y a au moins trois classes d’écart entre Knicks et Nets. La franchise adorée de Spike Lee a dérobé le meilleur joueur des voisins : Mikal Bridges. Histoire de pousser l’humiliation jusqu’au bout, l’ailier pourrait bien sortir un très gros match contre son ancienne équipe histoire de montrer ce qu’elle a perdu.

#8 : Dennis Schröder face à Kevin Durant

C’est la nouvelle lubie de Kevin Durant : tous les deux ans, il prend en grippe un joueur européen. Après Evan Fournier, c’est au tour de Dennis Schröder d’être la cible du Slim Reaper. Il faut dire qu’il en faut peu pour piquer KD, qui s’est senti vexé après que l’Allemand a dit que le basket européen était « purement intellectuel ». Le joueur des Suns avait simplement posté une photo après la victoire aux Jeux Olympiques avec la description « ENTERTAINMENT & IQ ». Une réponse moyennement appréciée par le MVP du dernier mondial.

Sans doute qu’un duel entre Suns et Nets ne laissera que très peu de chances à Brooklyn quoi qu’avec Phoenix, il faut s’attendre à tout. Néanmoins, il sera intéressant de voir si le meneur allemand échangera une accolade avec son homologue de l’Arizona.

ENTERTAINMENT & IQ pic.twitter.com/2e9dopdrJi

— Kevin Durant (@KDTrey5) August 11, 2024

#9 : le record des Bobcats concurrencé

Histoire d’ajouter un peu de piment à cette saison, autant donner un objectif à ces Nets 2024-25. Et si Brooklyn avait dans le viseur le record des Bobcats de 2012 avec 7 victoires pour 59 défaites ? Ce qui nous fait un beau pourcentage de wins de 10,6 %. Pour égaler ce bilan, les hommes de Jordi Fernandez devront remporter maximum 9 matchs pour 73 défaites. Une sacrée performance qui sera difficile à aller chercher, mais rien n’est impossible. Autre record que Brooklyn pourrait aller chercher, les 28 défaites consécutives des Pistons et on espère même que ça arrive. Repartir sur une série de deux mois où les 29 autres franchises de la Ligue vont jouer avec une intensité de Playoffs contre une équipe minable, on ne demande que ça.

#10 : le retrait du maillot de Vince Carter

Les Brooklyn Nets vont retirer le maillot de Vince Carter. Le Hall of Famer sera récompensé par la franchise qu’il a connue de 2004 à 2009. Si Carter et les Nets n’ont jamais fait mieux qu’une demie de conf’, l’équipe anciennement basée dans le New Jersey tient à respecter sa légende.

La cérémonie du retrait de maillot de Vinsanity est prévue pour le 25 janvier 2025. Carter verra ainsi son numéro 15 flotter aux côtés du numéro 5 de Jason Kidd au plafond du Barclays Center.