Derrick Rose, prochain arrêt Hall of Fame ?

Après l’annonce, ce jeudi midi, de la fin de sa carrière professionnelle en NBA, Derrick Rose laisse derrière lui un parcours iconique. Notamment chez les Bulls, où il est devenu le plus jeune MVP de l’histoire de la ligue. Un accomplissement qui pourrait bien lui ouvrir les portes du Hall of Fame dans le futur ?

Tous les joueurs nommés MVP d’une saison régulière de NBA et ayant pris leur retraite sont aujourd’hui membres du Hall of Fame. Une statistique qui ne devrait pas laisser de place au hasard quand à la postérité de Derrick Rose dans le monde du basketball. D’autant plus qu’avec un titre glané à 22 ans seulement, face à Dwight Howard, LeBron James et Kobe Bryant, son exploit goûte aussi la légende. Il est également Rookie de l’Année. Avant la NBA, il a mené la fac de Memphis à la finale de NCAA.

Seulement, on parle ici de la première partie de la carrière de D-Rose. À compter de 2016, son parcours devient celui d’un voyageur, enchaînant – au mieux – les missions de quelques saisons dans diverses équipes qui capitalisent plus sur son expérience auprès des jeunes que son sur basket qui n’est plus que l’ombre de celui de son début de parcours. Est-ce que cela sera considéré comme une tâche sur son CV par les sages de Springfield ? Sans doute que non. Son affaire judiciaire datée de 2015, en revanche, pourrait le discréditer. Il est déclaré “non responsable” par un jury civil dans une affaire de viol en réunion. Affaire dans laquelle il avait reconnu ne pas savoir ce qu’était la notion de consentement…

Tous.

Est-ce que Derrick Rose doit être au Hall of Fame selon vous ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 26, 2024

Il suffit d’aller sur les réseaux, dans les commentaires de notre article sur l’annonce de sa retraite, pour palper de près ce qu’incarne Derrick Rose. Un joueur qui a pris par la main beaucoup de fans pour les emmener dans le monde de la NBA. Rose est de ce genre de joueurs, comme LeBron James, comme Stephen Curry, comme le sera peut-être Victor Wembanyama dans le futur. Il est de ceux qui vous font aimer un sport, par leur domination, par leur talent, par la beauté de leur jeu. À ce titre, il ne peut pas être laissé à la porte de Springfield. Ce serait une insulte faite au basket.

Et Chicago ? Est-ce que les Bulls retireront son maillot ? Derrick Rose n’a rien gagné à Windy City. Ah, si : le cœur des fans, pour toujours. Ces fans qui ont eu le cœur au moins aussi brisé que lui par ses blessures. Car ils croyaient, après presque 15 ans, tenir le successeur de Michael Jordan, celui qui emmènerait de nouveau la franchise au sommet de la ligue. L’histoire est tragique, les émotions éternelles. Comme son nom à Springfield, bientôt ?