Marine Johannès part glaner une deuxième médaille olympique avec son Équipe de France. On sait que récupérer l’or sera immensément difficile face aux Américaines, mais on sait aussi que si c’est le scénario qui se produisait finalement, une gigantesque perf’ de Marine Johannès n’y serait certainement pas étrangère.

La victoire viendra de tout le monde, d’un effort commun. C’est tout le temps comme cela que cela se passe quand il faut renverser une dynastie, alors pour la dynastie la plus dictatoriale de l’histoire du sport olympique, il en sera de même. Mais si un exploit impensable venait à se produire et qu’un tremblement de terre se produisait littéralement sur Paris (comptez sur nous, on sera nombreux à sauter sur place), il y aura forcément une énième masterclass de Marine Johannès derrière tout ça.

La génie de cette délégation française, c’est bien Marine Johannès. Personne d’autre ne produit autant cette impression de maîtrise totale et de dangerosité constante en attaque. Joueuse accomplie en WNBA et possédant les clés du camion avec les Bleues, Marine n’a cessé d’impressionner, d’émerveiller avec l’EDF cet été. Pas nécessairement avec ses meilleurs pourcentages ni sa meilleure gestion, notre arrière répond présente match après match. Maintenant, il n’en reste qu’un. Face à Team USA. Même si c’est l’une des Françaises dont se méfie la concu, face à une équipe surtout dangereuse à l’intérieure, Marine Johannès a une vraie carte à jouer pour faire basculer la rencontre dans le sens de la France.

Si elle est bien secondée par ses intérieures, qu’elle enclenche le heat check de sa vie, oui, Marine Johannès peut faire tomber Team USA, 32 ans après les Jeux olympiques de Barcelone. C’est très utopiste, voire même un peu naïf de penser qu’une seule joueuse peut abattre en Finale des Jeux olympiques une nation qui a traumatisé le basket-ball international sur plusieurs générations, on vous l’accorde; mais que voulez-vous, on est des éternels optimistes chez TrashTalk. Marine, ce match il est pour toi, va avec tes soeurs d’armes et montre aux Ricaines ce que c’est que le basketball français !