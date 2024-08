Après leur victoire assez tranquille contre l’Australie en demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024, les joueuses américaines ont répondu aux questions des journalistes. Morceaux choisis, des morceaux qui concernent notamment l’Équipe de France.

Interrogée à propos de l’ambiance, la superstar Breanna Stewart a fait le focus sur son expérience de 2021 à Tokyo, sans fans dans les salles, avant d’aborder le cas de Gabby Williams notamment, avec qui elle a joué du côté de Seattle :

“Il y aura une ambiance incroyable. Si on affronte le pays hôte, on s’attend à une ambiance folle. À Tokyo nous avons affronté le Japon mais il n’y avait pas de spectateurs. On préfère quand c’est bruyant et qu’il y a de l’excitation. Même quand on a affronté la Belgique à Lille, c’était fou. Il y a du monde qui vient pour supporter la France et la Belgique. On espère qu’il y aura aussi des supporters des États-Unis.”

“J’ai toujours aimé jouer avec Gabby Williams et Marine Johannès. Ce sont les leaders de l’Équipe de France et du basket français et elles continuent d’élever le sport français comme nous essayons de le faire aux États-Unis. Elles ne font que progresser.” – Breanna Stewart pour TrashTalk