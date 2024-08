La finale des Jeux Olympiques de football opposait la France à l’Espagne, et comme en demi-finale du dernier Euro, les Ibériques ont pris le dessus sur les Bleus. On n’est décidément jamais tranquilles avec eux…

Moins d’un mois après la défaite à l’Euro face à Lamine Yamal et ses coéquipiers, futurs vainqueurs de la compétition, les tricolores espéraient prendre leur revanche devant leur public aux Jeux Olympiques. Le Parc des Princes a donné de la voix pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Mais en sport, l’Espagne aime décidément trop nous pourrir la vie, quelle que soit la discipline.

Le match avait pourtant bien commencé pour la France avec un premier but d’Enzo Millot dès la 11è minute qui profite d’une belle erreur de main d’Arnau Tenas. On se dit que les Bleus sont lancés et que ça va filer tout droit, sauf que l’EDF va se prendre une tornade de la part des Espagnols, et notamment par Fermín Lopez. Le joueur du FC Barcelone inscrit un doublé en sept minutes (18è et 25è) avant qu’Alex Baena ne fasse le break à peine trois minutes plus tard (28è). Les Bleus ont la gueule dans le seau et de vieux démons ressurgissent.

La seconde mi-temps est beaucoup plus calme mais Maghnes Akliouche réduit le score sur un service de Michael Olise à la 79è minute, avant que Jean-Philippe Mateta ne transforme un penalty accordé par la VAR dans le temps additionnel (90è+3). Tout le monde file en prolongations !

L’égalisation de Jean-Philippe Mateta pour arracher la prolongation 🥰 pic.twitter.com/AMuZXlyleX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 9, 2024

Malheureusement, les Espagnols vont être touchés par la grâce, par deux ballons piqués, tous les deux de la part de Sergio Camello (100è et 120è+2), le dernier venant d’une relance lumineuse du gardien du PSG Arnau Tenas. Fin du game, les Espagnols nous l’ont encore mise à l’envers, à l’espagnole, avec leur vice habituel, et on en a ras-le-bol, l’histoire se répète, inlassablement…

Toutefois, difficile de ne pas féliciter les Bleus qui ont livré un parcours exemplaire malgré la défection de plusieurs joueurs phare. On pense notamment à Lucas Chevalier, Leny Yoro et Bafodé Diakité (tous au LOSC à l’époque des sélections, Yoro étant depuis parti à Manchester United), Khephren Thuram (Juventus), ou encore Malo Gusto et Benoit Badiashile (Chelsea) qui ont été retenus par leurs clubs. Elye Wahi, attaquant du RC Lens, n’a pas non plus été retenu par Thierry Henry.

On se pensait à l’abri, avec les nombreuses éliminations des équipes espagnoles dans les sports collectifs lors de ces Jeux Olympiques, mais dès qu’ils en ont l’opportunité, ils viennent nous embêter. Pas merci l’Espagne, mais bravo quand même hein.

Basket, foot, curling peu importe, ça fait toujours aussi mal de perdre contre l'Espagne en finale 😭😭😭

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 9, 2024