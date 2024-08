Si les hommes en sont à leur quatrième confrontation face à Team USA en finale olympique (1948, 2000, 2021, 2024), les filles font également récidive, après une première finale en 2012, à Londres, pour ponctuer le parcours des fameuses “Braqueuses”.

Souvenez-vous. Céline Dion dans les enceintes, déjà, et un groupe qui s’ambiance au rythme des victoires. Isabelle Yacoubou, Sandrine Gruda, Émilie Gomis, Jennifer Digbeu, des sourires pour la vie. Puis Céline Dumerc qui enchaine les daggers et autres buzzer beaters, tout cela popularisant un surnom donné aux Bleues trois auparavant lors de leur victoire à l’Euro 2009 : les Braqueuses. Des Braqueuses qui termineront leur incroyable parcours en finale, tabassées mais heureuses, battues par une équipe américaine comme souvent invincible. Diana Taurasi était déjà là, et avec elle Candace Parker, Tamika Catchings, Sue Bird ou Maya Moore complétaient par exemple ce roster de rêve des Américaines.

Les Américaines s’imposent 86-50 en ne laissant aucun souffle aux Françaises, logique respectée, et 12 ans plus tard, quand Marine Johannès est interrogée sur place par TrashTalk sur ses souvenirs de 2012, la réponse aura au moins eu le mérite de nous faire rire :

“J’étais devant la télé. Il y a certaines joueuses qui n’étaient pas nées [rires]. C’était un moment incroyable pour le basket français avec le nom des ‘Braqueuses’, Céline [Dumerc]…”

On imagine que la punchline est destinée aux plus jeunes, Dominique Malonga ou Leïla Lacan par exemple, mais nul doute que ce +36 est encore dans les têtes de pas mal de filles, et que l’idée cette fois-ci sera de faire douter cette Dream Team, au moins un petit peu. Alors on fait quoi, on y croit un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie ?