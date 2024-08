France – Canada : Rudy Gobert a-t-il été benché à cause de sa blessure au doigt ?

Très peu utilisé lors de la victoire de la France face au Canada, Rudy Gobert serait diminué à cause d’une blessure à un doigt. De quoi justifier en partie la décision de Vincent Collet de se passer du pivot des Wolves.

Rudy Gobert laissé sur le banc à cause d’un bobo ? C’est une hypothèse qui est sortie rapidement après le match de la France face au Canada. Selon Sam Amick de The Athletic, le joueur aurait expliqué à plusieurs journalistes qu’il avait été opéré d’un doigt hier.

French big man Rudy Gobert, who played less than four minutes tonight, just told a few of us reporters that he had surgery on his left ring finger yesterday and was thankful he was able to play at all in this win over Canada. @JeffZillgitt @davidaldridgedc

Cela aurait pu être une explication plausible. Si le joueur n’était pas prêt physiquement à tenir sa place, autant le laisser sur le côté. Sauf que la version du joueur n’est pas la même que celle de Vincent Collet ! Le coach aurait expliqué à ce même Sam Amick que son joueur n’avait pas été opéré mais qu’il avait fait des examens, avec notamment une IRM à cause d’une douleur à un doigt et qu’il était opérationnel pour jouer. Une version confirmée par Ben Golliver du Washington Post.

French coach Vincent Collet indicates this wasn’t surgery, but an exam that included an MRI and caused Gobert pain. It was a factor – but not at all THE factor – in his playing time. Collet wanted to go small(er). Gobert was cleared to play. Quotes coming… https://t.co/Mhzp3UWx3r

France coach Vincent Collet: Rudy Gobert’s finger was examined, including an MRI, but “it was not a surgery.”

On benching Gobert: “Small ball. I wanted Wemby to start at position 5. Yabusele at position 4.”

Fournier benched because Collet wanted a “defensive starting 5.”

La décision de bencher Gobert serait ainsi en partie lié à ce bobo mais pas que ! Collet avait en effet l’envie de jouer plus petit, avec l’entrée de Guerschon Yabusele en poste 4 et un Mathias Lessort en doublure de Wemby, nouveau pivot titulaire. On tient donc les raisons du faible temps de jeu du joueur, même si la communication entre le coach et son joueur va encore faire parler, quelques jours après un premier épisode qui impliquait cette fois Collet et Evan Fournier. Pas sûr en tout cas que Rudy Gobert ait un énorme temps de jeu en demi face à l’Allemagne vu la réussite de la raquette avec la triplette Wemby – Yabusele – Lessort.

