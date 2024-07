Après une rencontre de gala disputée contre la sélection All-Star de la WNBA et un pauvre match de préparation contre l’Allemagne, quelque chose nous dit que les Américaines ont faim de chair fraîche pour commencer ces JO Paris 2024. Bonne nouvelle ! Leur premier adversaire devrait au moins faire office de début de plat de résistance, puisque face à elles c’est le Japon qui se présente, le Japon et ses… vice-championnes olympique en titre.

Comme à chaque fois que les Jeux olympiques approchent, on se dit que chaque match des féminines de Team USA va être aussi serré qu’un concours de popularité entre Teddy Riner et Emiliano Martinez organisé en France. Cette année, des Américaines qui semblent encore plus forte qu’en 2021 lancent leur grande aventure olympique au Stade Pierre Mauroy de Lille à 21h face à celles qui ont tenté de leur résister en Finale des Jeux olympiques à la précédente édition. Eh oui, le hasard du tirage au sort a rassemblé dans le Groupe C les médaillées d’argent et d’or du dernier tournoi olympique de basket 5×5. De quoi avoir une opposition serrée ? Pas sûr.

Aux derniers Jeux olympiques, les Japonaises n’ont perdu qu’à deux reprises. Contres les Américaines en poules (86-69), et contre les Américaines en Finale (90-75). Oui, Maki Takada et Rui Machida sont deux formidables armes offensives, mais en face… En face c’est les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques et la Justice League dans un seul effectif. La meilleure joueuse du monde – A’ja Wilson – est plus dominante que jamais et fait équipe avec la meilleure shooteuse du monde (Sabrina Ionescu), la joueuse la plus expérimentée du monde qui en est à ses sixièmes Jeux olympiques (Diana Taurasi). Il va falloir être vaillant pour tenter de représenter une menace face à cette équipe complètement effrayante des Etats-Unis.

La grosse échéance aura donc lieu dès l’ouverture pour le Japon, qui se mesure d’entrée à la bande de Breanna Stewart ce lundi. En prime time, les Japonaises peuvent elles accomplir l’exploit dès l’entrée des JO Paris 2024 et défaire une nation invaincue aux Jeux depuis 1992 ? Bon, par expérience on va répondre que non, mais le match s’annonce tout de même sympa. Rendez-vous 21h, et ne soyez pas en retard.