Cet après-midi face au Canada (17h15, France 3 et Eurosport), l’Équipe de France féminine lance ses Jeux Olympiques. Objectif ? La victoire, rien d’autre. Le groupe de Jean-Aimé Toupane est monté en puissance durant la préparation, et peut se baser sur plusieurs certitudes dans le jeu pour créer une aventure que l’on souhaite inoubliable.

Une entrée en lice tardive, lors de la dernière journée de la première salve de matchs. Un petit sucre du calendrier qui a permis aux Bleues de participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux, à Paris. Un bain de foule, un bain d’eau aussi. Et désormais, le saut dans le grand bain, dans le vif du sujet. Première question : le Canada. L’Équipe de France a montré au fil de ses matchs de préparation qu’elle s’était créé une identité.

Être capable de hausser l’intensité quand l’adversaire montre des signes de fébrilité. En défense d’abord, puis en exploitant proprement le jeu rapide. Le Canada est une nation plus faible sur le papier, et le groupe de Toupane aura 27 000 personnes pour le pousser vers le succès, mais on sait aussi ce que le groupe tricolore peut proposer lorsqu’il traverse un temps faible. Difficulté à construire du jeu, problèmes de communication sur les changements de joueuses. Des travers qu’il faut être capable de limiter au maximum, d’autant plus que l’équipe sait qu’ils ont tendance à survenir en début de match.

Le Canada est une équipe qui alterne le bon et le mauvais. Deux défaites contre l’Espagne, puis un match perdu face à l’Australie après une rencontre très âprement disputée. En gros ? Il faut s’attendre à un match rugueux, avec une équipe qui sera potentiellement difficile à manoeuvrer. Appliquer les systèmes, faire preuve de rigueur et appuyer là où ça fait mal. En faisant attention aux armes majeures de la formation adverse : Bridget Carleton, Kia Nurse, Laeticia Amihere (coéquipière d’Iliana Rupert au Dream l’an passé)… en gros, des joueuses WNBA expérimentées qui ne trembleront face à personne.

Faire preuve de sang-froid, jouer sur les intérieures, exécuter proprement. La clé d’une belle entrée dans les Jeux Olympiques. Rendez-vous à 17h15, sur France Télévisions, sur Eurosport, et pour les plus chanceux d’entre nous, directement au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq.