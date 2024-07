JO Paris 2024 : 28 JUILLET 2024 – LE LIVE 100% TRASHTALK (JOUR 2)

Deuxième jour de compétition hier et donc, forcément, deuxième jour de live dans les cartons. Six et six font douze, déjà pas mal de souvenirs, et hier c’est d’ailleurs une nouvelle médaille d’or qui fut commenté en direct. Envoyez le replay !

Team USA qui démantèle la Serbie, Léon Marchand qui démantèle la concurrence ou encore les frères Lebrun qui attaquent leur compétition de ping sans trop forcer. Voilà pour les principaux évènements commentés hier en direct par TrashTalk, auxquels on peut encore rajouter de la médaille en escrime, du foot féminin, du quiz et du Pépère Castor. Allez hop, six heures de plus dans la boite à souvenirs !