JO Paris 2024 – le classement des médailles (28 juillet)

Comme chaque soir on vous fait un point sur le tableau des médailles mis à jour, juste avant d’aller au dodo. A demain la mif, vive les Jeux, vive le sport, et vive Gérard Holtz.

🏅 LE CLASSEMENT DES MÉDAILLES ! (JOUR 2) 🏅 pic.twitter.com/GdcIjPx6pl

Quatrièmes c’est bien, mais quand on sait que si Yannick Borel avait gagné sa finale face au Japonais… la France serait première. Bref, on remet ça demain, et on se prend à rêver d’une France tout en haut de la planète sport demain à la même heure ?