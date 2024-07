JO Paris 2024 – Basketball : le programme de la journée (29 juillet)

Journée 100% féminine aujourd’hui à Lille, pour cette troisième session basket des JO de Paris 2024. Envoyez le programme, avec un peu d’Équipe de France !

Le programme de la journée

11h : Nigéria – Australie (F)

Nigéria – Australie (F) 13h30 : Allemagne – Belgique (F)

Allemagne – Belgique (F) 17h15 : France – Canada (F), la preview ici

France – Canada (F), la preview ici 21h : Team USA – Japon (F), la preview ici

Quatre matchs aujourd’hui encore, et 100% de basket féminin. Deux matchs durant lesquels on profitera peut-être pour mater un peu de trampo ou de skateboard (Nigéria – Australie et Allemagne – Belgique), et deux très gros chocs en fin de journée. L’Équipe de France qui attaque ses Jeux face aux dangereuses canadiennes, puis les Américaines qui pourraient choquer tout le monde d’entrée de jeu à 21h, dans un remake de la dernière finale olympiques. Allez, aujourd’hui les femmes sont à l’honneur !

