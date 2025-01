L’agent de Bradley Beal assure qu’un transfert n’est pas d’actualité

Ces derniers jours et même ces dernières heures, des rumeurs autour d’un transfert impliquant Jimmy Butler et Bradley Beal s’intensifient. Mais l’agent de ce dernier a tenu à mettre certaines choses au clair.

Cette nuit, Bradley Beal n’a pas joué à cause d’une “blessure à la cheville”. Peu avant, on a aussi appris que Jimmy Butler s’est fait suspendre par le Miami Heat. Et il y a un jour, les Suns et le Jazz ont trouvé un accord pour permettre à Phoenix d’obtenir plus de choix de draft à transfert.

Il n’en fallait pas plus pour booster les rumeurs de trade. Un potentiel deal à quatre entre le Heat, les Suns, les Bucks et les Raptors a même gagné en momentum depuis hier. Et des bruits de couloir ont laissé entendre que Bradley Beal serait prêt à lever sa clause de non-transfert pour rejoindre plusieurs équipes dont les Bucks.

Au milieu de tout ça, l’agent de Beal – Mark Bartelstein – a tenu à clarifier certaines choses, via The Arizona Republic.

“Brad est totalement concentré sur le fait de soigner sa cheville et d’aider les Suns à renverser la situation. […] À l’heure où on parle, il n’y a pas eu la moindre discussion concernant un transfert.”

Avec sa clause de non-transfert, Bradley Beal détient les clés dans cette situation. Son agent et le joueur valorisent beaucoup cette clause qui leur permet d’avoir un contrôle total sur le présent et l’avenir de l’arrière. Pour rappel, Beal est le seul joueur NBA avec LeBron James à la posséder.

Bradley Beal’s agent says there is no truth to reports that Beal is willing to waive his no-trade clause for teams like the Bucks, Heat, Lakers, and Nuggets, per @DuaneRankin

“Speaking with The Arizona Republic at length, Bartelstein said, ‘the reports that are out there are… pic.twitter.com/fBaCsdnW8l

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 22, 2025

Ceci étant dit, on a appris à se méfier des sorties publiques des agents (coucou Bernard Lee). De plus, Mark Bartelstein a indiqué que lui et son client gardent l’esprit ouvert et qu’ils sont prêts à considérer un transfert si une belle opportunité se présente d’ici à la trade deadline. Tout ça pour dire qu’un trade de Beal n’est pas à exclure.

Pour rappel, l’arrière des Suns est sous contrat jusqu’en 2027 pour 110 millions de dollars (sur les deux dernières années), et tout transfert amenant Jimmy Butler à Phoenix doit inclure Beal.

Fun fact pour finir : sachez que Mark Bartelstein – l’agent de Beal – est aussi le père du PDG des Suns Josh Bartelstein. On se demande comment se passent les repas de famille du dimanche en ce moment…

Source texte : The Arizona Republic