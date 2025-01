Les Lakers intéressés pour faire revenir Lonzo Ball ?

La NBA Trade Deadline est dans deux semaines jour pour jour, et les Lakers cherchent des moyens pour améliorer leur effectif sans complètement hypothéquer leur avenir. C’est ainsi que Lonzo Ball – ancien de la maison – intéresse la franchise de Los Angeles.

Alors que les Bulls pourraient appuyer sur le bouton reconstruction d’ici au 6 février, Lonzo Ball fait partie des candidats à un départ. Et les Lakers pourraient s’engouffrer dans la brèche.

D’après l’insider des Lakers Jovan Buha (The Athletic), Lonzo est “sur le radar” de la franchise californienne, qui pourrait sacrifier un ou plusieurs choix de second tour de draft si cela permet de convaincre les Bulls de lâcher leur meneur (en dernière année de contrat).

Rien d’imminent pour l’instant, mais c’est un dossier à surveiller.

Lonzo Ball is a player who is expected to be on the Lakers’ radar, per @jovanbuha

(h/t @hoopstonite ) pic.twitter.com/54KhVx8J5n

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 22, 2025

Sélectionné en deuxième position de la Draft 2017 par les Lakers, Lonzo Ball – formé à UCLA – a passé ses deux premières saisons à Los Angeles, avant d’être impliqué dans le giga transfert d’Anthony Davis à l’été 2019. Ball a ensuite bien progressé chez les Pels, et a continué sa carrière à Chicago en 2021 où il a aidé les Bulls à jouer le haut de tableau lors de ses premiers mois dans la Windy City.

La suite, on la connaît : de très grosses galères de blessure et un retour sur les parquets cette saison après deux ans et demi sans jouer. Si Lonzo Ball n’évolue plus à son top niveau (6 points, 3 rebonds, 4 passes de moyenne), il reste un meneur intelligent, polyvalent, capable de défendre et surtout de jouer le rôle de facilitateur en attaque.

Un profil qui peut faire du bien aux Lakers, même sur un temps de jeu limité.

Source texte : The Athletic

À lire également :