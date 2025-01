Déjà suspendu sept matchs par le Heat au début du mois de janvier, Jimmy Butler a écopé de deux rencontres supplémentaires hier. La sanction passe donc à neuf matchs au total, sanction qui coûte très cher à Jimmy Buckets.

Touchant un salaire de 48,8 millions de dollars cette saison, Jimmy Butler n’a pas de problème d’argent et cela fait longtemps qu’il a pu mettre la famille à l’abri. Néanmoins, son bras de fer avec Pat Riley et le Heat commence à toucher assez sérieusement son compte en banque.

Comme l’indique Anthony Chiang du Miami Herald, sa double-suspension (neuf matchs en tout) se traduit par une perte de 3,1 millions de dollars en salaire. À chaque match raté pour cause de suspension, Butler laisse en effet 336 500 dollars sur la table. Vous multipliez cela par neuf et vous obtenez 3,1 millions.

With Jimmy Butler now suspended by the Heat for a total of nine games this month, he has lost about $3.1 million in salary.

Of course, Butler could still get some (or even most) of that back depending on the result of grievances filed through the NBPA.

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) January 22, 2025

Jimmy Butler va compter sur le syndicat des joueurs (NBPA) pour récupérer une partie voire l’intégralité des billets verts perdus. Pour rappel, la NBPA a déposé une plainte pour contester la première suspension de Butler, qu’elle juge injuste et inappropriée.

Une nouvelle fois éloigné du Heat, Jimmy attend impatiemment son transfert de Miami, lui qui a toujours comme objectif principal de jouer pour les Phoenix Suns.

Source texte : Anthony Chiang du Miami Herald