Auteur de 54 points cette nuit face au Jazz, Shai Gilgeous-Alexander a tapé son record en carrière et est devenu le premier joueur du Thunder à claquer 50 pions dans un match depuis Russell Westbrook. Une soirée historique donc pour l’arrière d’Oklahoma City, mais SGA estime qu’il n’a rien fait d’exceptionnel.

C’est ce qu’on appelle être perfectionniste.

Après son explosion à 54 points face au Jazz, Shai Gilgeous-Alexander a quelque peu minimisé sa perf’ XXL. “Rien de spécial” a-t-il indiqué juste après le buzzer final, avant de s’exprimer plus longuement en conférence de presse.

“J’ai l’impression que j’aurais pu scorer beaucoup plus” a déclaré SGA. “Je n’ai pas l’impression d’avoir si bien joué, j’ai laissé des points en route. Mais il y a une marge de progression, et c’est une bonne chose.”

Malgré son explosion offensive, Shai a raté 18 tirs sur ses 35 tentatives (7 tirs à 3-points), ce qui représente un peu trop de shoots manqués aux yeux du Canadien. Gilgeous-Alexander est habituellement un monstre d’efficacité sur les lignes arrières (53% au tir cette saison). Il tient à faire les bons choix offensifs et minimiser les déchets.

“J’ai l’impression d’avoir réalisé de meilleurs matchs cette saison, même si ça ne se voit pas sur la feuille de stats.”

Face au Jazz, SGA a surtout fait mal en provoquant des lancers-francs. 18 au total pour 17 réussites. C’est un signe de son agressivité constante. De quoi booster son total de points même dans une soirée où il a laissé filer quelques paniers qu’il met habituellement, une soirée où l’efficacité n’a pas toujours été au rendez-vous. “J’ai appris à ne pas trop me focaliser sur l’efficacité, et à toujours rester agressif” a-t-il ajouté.

De notre côté, on ne va pas faire la fine bouche hein. Shai Gilgeous-Alexander vient de sortir une énorme performance qui booste encore un peu plus son dossier MVP. Peu importe s’il a laissé quelques points en route…

Source texte : conférence de presse

“I know this will sound very spoiled, but I feel like I didn’t have that great of a night.”

Shai kept it real when evaluating his career-high 54 PTS in the Thunder victory 😤 pic.twitter.com/Ktt1xGjES3

— NBA (@NBA) January 23, 2025