Dans le choc opposant le Thunder aux Cavs cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander a lâché une nouvelle masterclass : 40 points, 17/26 au tir, et seulement 5 lancers-francs tentés. Qui a dit qu’il avait besoin d’aller sur la ligne pour faire des cartons offensifs ?

Provoquer des lancers-francs pour marquer des points, c’est le signe des grands scoreurs. Mais paradoxalement, c’est aussi un argument utilisé par les détracteurs pour dire que certains joueurs ont besoin des arbitres pour réaliser de grosses perfs offensives.

Avec ses 8 lancers-francs tentés par match (et même 11 lors de la saison 2022-23), Shai Gilgeous-Alexander est parfois exposé à ce genre de critiques, notamment s’il parcourt Twitter. Mais cette nuit contre Cleveland, il a répondu de la meilleure des manières.

“Je n’ai pas besoin des lancers-francs (pour scorer). Quand je les obtiens, c’est un plus, mais je n’en ai pas besoin.”

Auteur de 40 points en 29 minutes avec seulement 5 lancers-francs tentés (et marqués) contre les Cavs, SGA a montré tout son bagage technique et pourquoi il est le meilleur scoreur de la NBA actuelle (31,4 points par match).

Shai doesn’t need ’em 👀 pic.twitter.com/Ivh7lg7s1E

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 17, 2025

Il y a quelques jours, Shai s’était exprimé plus longuement sur le sujet des lancers-francs et sa capacité à aller sur la ligne.

“Ces deux dernières années, je suis le joueur NBA qui a le plus drivé. Donc naturellement, j’obtiens des fautes. Vous obtenez plus souvent des fautes en drivant qu’en tirant des jump shots. Cela fait naturellement partie du jeu. Et puis j’ai appris quelques techniques au fil du temps, c’est devenu un skill.

Ce que disent les gens, je m’en fous. Tant que je suis efficace et que mon équipe gagne, je ferai ce qu’il faut.”