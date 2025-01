L’Olympiakos était de sortie à Madrid la nuit dernière et Evan Fournier s’est régalé : 28 points à 9/17 au tir et la victoire en poche. Deux jours après en avoir collé 22 face à Baskonia, Vavane réussit sa semaine en terre ibérique.

Si on vous dit qu’Evan Fournier est un formidable scoreur, bien évidemment qu’on ne vous apprend rien. Le Real Madrid a pu vérifier, à ses dépens, cette affirmation, hier soir. L’Olympiakos se déplaçait dans la capitale espagnole pour y défier la Maison Blanche et Vavane a dominé : 28 points (record en carrière en Euroleague) à 9/17 au tir, 3 rebonds et 3 passes, le tout avec la victoire 96-86.

Cette performance intervient à peine 48 heures après sa sortie à 22 points contre Baskonia. Mercredi dernier, le Français a offert la victoire à son club grâce à un joli 6/8 de loin qui vient camoufler un 1/11 à 2-points.

Vavane boucle ainsi une très bonne semaine en terre espagnole avec 50 points à son compteur. On peut dire, sans trop se mouiller, qu’il avait la main chaude.

Après des débuts pas forcément évidents en Grève, Evan Fournier a trouvé ses marques et il cartonne. En EuroLeague, il tourne à 16 points, 2 rebonds et 2,6 rebonds. Dans son sillage, l’Olympiakos a un bilan de 16 victoires pour 6 défaites et est leader de la compétition devant le Fenerbahce et Monaco.

