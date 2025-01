Paul George est sur la pente descendante d’une carrière accomplie, mais a-t-il le palmarès suffisant pour être intronisé au Hall of Fame ? Selon lui, il pourrait avoir sa place.

À bientôt 35 ans, Paul George commence à faire le point sur sa carrière. Une réflexion qu’il a pu mener sur son podcast, l’inévitable Podcast P. Quant à sa place au Hall of Fame, l’ailier des 76ers n’en fait pas une priorité.

“Si ça arrive, ça arrive, si ça n’arrive pas, ça n’arrive pas. Je pense qu’une génération d’enfants a apprécié la manière dont j’ai joué, la manière dont j’ai impacté le jeu et ça me suffit.” Paul George

Il est vrai que l’ex-Clipper fait partie de ceux qui ont le plus inspiré la jeune génération. Il suffit de voir Brandon Miller qui disait avoir pour GOAT, Paul George lorsqu’il est arrivé en NBA.

Malgré tout le talent du joueur quand on fait le point sur sa carrière NBA, le coéquipier de Joel Embiid a de sérieux arguments pour pouvoir intégrer le Hall of Fame. PG a fait trois finales de conférence dont une avec les Clippers au terme d’un incroyable run de Playoffs, il a été trois fois All-Star, a été nommé dans trois All-NBA Third Teams et un All-NBA First Team. Sans oublier cette fantastique saison 2018-19 où il a fini top 3 dans la course au MVP.

On a vu des joueurs avec un palmarès bien moins solide se faire une place au Panthéon du basket. Alors pourquoi pas lui ?

Source texte : ClutchPoints, Podcast P