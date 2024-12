Pour Kevin Durant, les joueurs ne sont pas responsables de la baisse des audiences

Les audiences font beaucoup parler dernièrement en NBA, mais pour Kevin Durant, les joueurs ne sont pas le principal facteur de la baisse de celles-ci.

Après le thriller entre Suns et Nuggets, KD a été interrogé sur son ressenti par rapport aux audiences et selon lui, les joueurs ne sont pas directement responsables de la baisse des audiences.

“Les fans ne prennent pas cette journée [les Christmas Games] pour acquis, c’est pour cela que les audiences montent aujourd’hui. Je vois que beaucoup de personnes accusent les joueurs d’être la cause de la baisse des audiences, mais il n’y a pas qu’une seule raison. C’est un ensemble qui est à l’origine de la chute, mais c’est un autre débat. Aujourd’hui, c’est un pas vers l’avant. Tout le monde était excité à l’idée de regarder du basket.” Kevin Durant

“It’s a weird dialogue around the league and viewership and I see a lot of people blaming the players for it. Something that big, it’s not just one component on why it’s going that way.”

Plusieurs choses à retirer de cette décla de KD. Tout d’abord, il souligne un point très intéressant. Quand l’événement est rare, les fans sont présents. On ne vous apprend rien si on vous dit que Noël n’arrive qu’une fois par an. De fait, les fans veulent voir les matchs de Noël et allument leur télévision.

Plus largement, cela rejoint le grand débat du nombre de matchs. Une saison régulière, c’est long et les spectateurs n’ont pas un intérêt très prononcé pour l’ensemble des 82 matchs de leur équipe favorite. Si le produit était plus rare, il n’y aurait aucun doute ou presque sur le fait que les spectateurs seraient plus nombreux.

Deuxième point, les joueurs ne sont pas responsables de la chute des audiences. Beaucoup se plaignent du jeu joué actuellement en NBA tourné vers le tir à 3-points à outrance et avec une défense moins mise en avant qu’auparavant.

Kevin Durant est venu étayer son propos sur son propre compte X (ou Twitter, vous faites comme vous voulez).

Lors d’un échange avec un fan, KD a souligné que les défenses ne sont pas moins solides qu’elles ne pouvaient l’être dans les années 2000, mais elles sont plus sollicitées à cause du tir à 3-points.

It’s easier to play defense when you aren’t worried about somebody outside the paint, defense is hard in this league when everybody on the floor can shoot and you on an island and your teammates afraid to help off a sniper…

Avant le passage d’un certain Stephen Curry, les intérieurs tiraient peu derrière la ligne à 3-points. Maintenant, tout a changé. Il suffit de voir le match d’hier soir entre Spurs et Knicks avec le duo Victor Wembanyama / Karl-Anthony Towns où les deux joueurs n’ont cessé de dégainer depuis le parking. De fait, avec un jeu plus étiré, les défenses doivent s’attaquer à une zone plus grande du terrain et sont moins resserrées comme elles pouvaient l’être autrefois. Ajouté à ça, quelques règles qui favorisent l’attaque et il n’en faut pas moins pour avoir l’impression que ça ne défend plus en NBA.

Pour Kevin Durant donc, le jeu, les joueurs et le style pratiqué actuellement en NBA ne peuvent pas être la seule raison de la baisse de ces audiences. C’est un problème bien plus large.

