Pour la deuxième fois de la saison, Maxime Raynaud, l’intérieur de Stanford, est élu joueur de la semaine de la ACC en NCAA. Il est le seul joueur de sa Conférence à avoir reçu cette récompense plusieurs fois cette année !

Depuis le début de l’exercice 2024-25, Maxime Raynaud se fait une grosse place dans les raquettes de la NCAA et par conséquent dans les mock-drafts NBA. Le Français a la tête bien faite et les coudes acérés. Deux qualités qui lui ont encore servis cette semaine pour dominer les intérieurs des universités de Merrimack et d’Oregon.

Avec 18,0 points et 14,5 rebonds de moyenne sur les deux rencontres, le pivot de Stanford a fait sa loi et décroché pour la deuxième fois le titre de joueur de la semaine de la ACC, après la récompense obtenue la semaine du 18 novembre.

Maxime Raynaud est toujours dans le Top 10 du pays en moyenne de points par matchs, et de rebonds. Il est numéro 1 des deux catégories dans sa Conférence. Avec 9 victoires et 3 défaites, l’équipe fonctionne également assez bien collectivement.

Le Parisien de naissance continue de marquer des points auprès des scouts NBA et, si sa saison se poursuit de la sorte, une belle récompense devrait l’attendre en juin prochain du côté de la Big Apple.

