Sept Français étaient sur le pont la nuit dernière en NBA ou aux alentours. Rudy Gobert, Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont été solides dans la défaite, Nico Batum et Guerschon Yabusele se sont croisés à Philly, et Armel Traoré et Killian Hayes ont joué en G League. Voici le résumé de la nuit de nos Français d’Outre-Atlantique !

Les résultats de la nuit NBA

Rudy Gobert

10 points et 20 rebonds face aux champions en titre, quasiment aucun loupé à part une ou deux glissades. Gros match de la Gobe, tout surpris de voir Julius Randle lui filer la gonfle sur la première action. Selon nos sources présentes sur place, Randle aurait gueulé “ça, c’est fait” à ce moment-là.

Alex Sarr

17 points, 14 rebonds, 3 passes et 2 contres face aux Pacers. Gros match du n°2 de la dernière Draft, qui se remet au turbin après une semaine compliquée.

Bilal Coulibaly

17 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 contres, et de beaux highlights défensifs pour le Bilou, lui aussi auteur d’un gros match face aux campayous d’Indiana.

Mesdames et messieurs : Bilal Coulibaly ❤️ pic.twitter.com/czbXN5WO2x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2024

Guerschon Yabusele

Titulaire en l’absence, entre autres, de Joel Embiid et Paul George, Guerschon en a profité pour coller 6 points et 6 rebonds. Mais le Yab a perdu autant de matchs en un mois qu’il n’en a perdu en un an avec le Real en 2023-24. A peu près.

Nicolas Batum

3 points, 3 rebonds, 3 passes. Et les 3 points de la victoire.

Killian Hayes

Il a joué avec son équipe des Long Island Nets ( G League). 12 points, 6 rebonds et 5 passes face aux Raptors. Bon, pas face aux “vrais” Raptors, mais c’est déjà ça.

Armel Traoré

18 points et 3 rebonds avec les South Bay Lakers. Armel fait son petit bout de chemin, et peut-être même qu’il avait débuté sa journée en matant son petit frère jouer avec l’Équipe de France face à Chypre.

Le programme de ce soir