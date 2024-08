On a été gâté cette année à la Draft avec trois prospects français dans le Top 6 ! Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün vont rapidement vouloir montrer qu’ils méritent la hype qu’ils génèrent. Avec l’annonce du calendrier NBA 2024-25, on vous a compilé les dates de leurs affrontements la saison prochaine.

Et si le Rookie de l’année 2025 était parmi nos trois Français ? Il est encore un peu tôt pour crier victoire mais vu le talent de nos jeunes français, c’est tout à fait réalisable. Cela passera évidemment par des prestations de qualité et de la régularité mais aussi savoir briller lorsqu’on affronte un rival de sa promotion. Une recette qui avait permis à Victor Wembanyama d’écraser la concurrence l’an dernier avec les Spurs.

Puisqu’ils sont tous les trois membres du Top 6 de la Draft 2024, les duels entre Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün seront particulièrement scrutés. Et puisqu’ils sont tous les trois dans la même division, le gâteau sera copieux pour nous autres fans, car on parle de 4 matchs par saison entre chacun d’entre eux.

Les dates des matchs entre Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr :

27 octobre

28 octobre

15 novembre

8 février

Déjà deux duels entre les numéros 1 et 2 de la dernière Draft sur la première semaine ! Et même trois sur le premier mois ! On ne devrait pas tarder à voir une première tendance se dessiner entre les deux.

Les dates des matchs entre Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün :

25 octobre

30 novembre

12 mars

18 mars

Là encore il ne faudra pas trop patienter pour voir du duel franco-français car on a un Atlanta-Charlotte dès la première semaine. On retrouvera aussi une doublette de matchs sur la même semaine en mars mais ça sera sur la seconde partie de la saison.

Les dates des matchs entre Tidjane Salaün et Alexandre Sarr :

19 décembre

26 décembre

3 février

1er mars

Ambiance Noel pour les confrontations entre Tidjane Salaün et Alexandre Sarr, avec deux rencontres sur la fin décembre, puis deux autres pour entourer la période du All-Star Game. Une première saison qui ne devrait pas se finir trop tard pour les deux jeunots puisque Hornets comme Wizards ne sont pas attendus autour des places de Playoffs.