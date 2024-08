Le calendrier de la prochaine saison NBA est désormais connu et on a donc l’occasion de passer au crible les matchs qui vont nous intéresser particulièrement. Comme par exemple les affrontements entre Stephen Curry, LeBron James et Kevin Durant.

Ce sont trois monstres sacrés de la NBA, trois récents olympiens avec Team USA, leurs duels ont enflammé la Ligue sur les 15 dernières années, et ils combinent 10 titres de champion NBA à eux trois. Profitons tant qu’on peut car LeBron James (39 ans), Stephen Curry (36 ans) et Kevin Durant (35 ans) ne sont malheureusement pas éternels.

Copains en dehors des terrains, les trois MVP nous offrent souvent un beau spectacle dès qu’ils se croisent en NBA. De quoi mériter un gros rond rouge sur le calendrier.

Les matchs entre LeBron James et Stephen Curry cette saison :

25 décembre 2024

25 janvier 2025

6 février 2025

3 avril 2025

On retient évidemment le match de Noel, un classique pour ces deux garçons, mais aussi un duel début avril qui pourrait valoir cher pour les Playoffs selon la situation au classement des Lakers et des Warriors.

Les matchs entre LeBron James et Kevin Durant cette saison :

25 octobre

28 octobre

26 novembre

16 mars (20h30)

Pour les matchs entre le King et KD, il ne faudra pas patienter bien longtemps car ils vont s’affronter 3 fois sur le premier mois de la saison régulière ! Le match à la mi-mars à heure française est un joli cadeau pour nous autres dans l’Hexagone.

Les matchs entre Stephen Curry et Kevin Durant cette saison :

30 novembre

28 décembre

31 janvier

8 avril

Les matchs entre Steph et la Durantula sont toujours particuliers car KD retrouve son ancienne équipe des Warriors par la même occasion. L’ailier pourra sentir l’amour des fans des Dubs au Chase Center fin décembre et fin janvier et là encore, il y aura un match qui pourrait être déterminant pour les Playoffs en bout de saison régulière.

