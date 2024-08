Après une parenthèse olympique enchantée pour les Américaines, bien qu’emprunte d’un gros coup de stress le dernier jour, les joueuses de Team USA ont repris les chemins des parquets en WNBA. Trois matchs avaient lieu hier, on vous fait un récap rapide de tout ça !

Chicago Sky vs Phoenix Mercury : 65-85

Trois olympiennes du côté du Mercury, rien que ça. Kahleah Copper a envoyé 29 pions alors que les deux anciennes Diana Taurasi et Brittney Griner ont profité de cette reprise pour se dégourdir les jambes, elles qui ont moins joué à Paris. 23 points, 9 rebonds, 6 passes et 5 contres pour Griner, on se dit d’ailleurs qu’on est tout heureux qu’elle n’ait pas joué plus en finale, et la géante américaine a en tout cas envoyé un beau message à la toute jeune Angel Reese, future (déjà) star de la Ligue et auteur pour sa part de son double-double contractuel avec 11 points et 15 rebonds. Victoire du Mercury, sans surprise !

Minnesota Lynx vs Washington Mystic : 79-68

La MIP des Jeux Jade Melbourne et la star belge Julie Valoo étaient de retour mais ont repris le chemin de la défaite avec les Mystics (6-20), et pour le Lynx c’est l’inévitable Napheesa Collier qui s’est remise au boulot avec 17 points, 12 rebonds et 4 passes, alors que la Française Olivia Epoupa n’a pas joué (on parle d’un retour en Europe à la rentrée pour la micro-meneuse). Minnesota reste sur le podium de WNBA alors que les Mystics ont activé le monde tanking.

Los Angeles Sparks vs New York Liberty : 68-103

Autre équipe qui ne semble plus vraiment intéressée par les victoires : les Sparks de Los Angeles. Depuis la blessure de la n°2 de la Draft Cameron Brink les défaites s’enchainent, la médaillée d’argent du basket 3×3 Dearica Hamby ne suffit pas et hier face au rouleau compresseur du Liberty (22-4) il n’y a pas eu de match. Breanna Stewart fait tout de suite plus la maligne quand elle n’a ni Valeriane Ayayi ni Janelle Salaün à se coltiner (oui on a encore un peu le seum), Sabrinia Ionescu a retrouvé sans trop de suspense le chemin des ficelles, alors que la Belge Nyara Sabally a pesé dans la raquette en sortie de banc. Victoire nette, sans bavure, les Sparks c’est pas l’EDF.

La WNBA c’est reparti, et ce soir on aura droit au retour de la jeune prodige Caitlin Clark face aux légendes du Mercury, à celui de Jewell Loyd avec le Storm ou encore celui d’Alyssa Thomas avec le Sun du Connecticut. C’est reparti, pour de bon !