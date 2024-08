Interrogé à la suite de la défaite de l’équipe de France en finale des Jeux Olympiques, Victor Wembanyama n’a pas manqué d’ajouter une touche d’optimisme. Avec une phrase digne des plus grands antagonistes, l’Alien de 20 ans a rappelé son ambition de dominer partout où il passera.

A tout juste 20 ans, on le rappelle, Victor Wembanyama a fait état de son immense talent à l’occasion de la première finale olympique de sa carrière. En un peu plus de 29 minutes passées sur le parquet, le pivot des San Antonio Spurs a envoyé 26 points, 7 rebonds et 2 passes décisives, le tout avec une belle efficacité (11/19 au tir, 3/8 de loin). Beaucoup attendaient son plus grand match du tournoi, le V a répondu aux attentes.

Si ses efforts n’ont pas été récompensés par une médaille d’or, le message est passé : Wemby est au crépuscule de sa saison 1, son potentiel et sa progression ne semblent qu’exponentiels. Dans un échange avec le journaliste Mike Finger, l’Alien l’a formulé avec son style à lui :

J’apprends, et je suis inquiet pour nos adversaires dans les années à venir.

En FIBA ou en NBA ?

Partout.

Victor Wembanyama, with a silver medal around his neck:

“I’m learning, and I’m worried for the opponents in a couple of years.”

In FIBA or the NBA?

“Everywhere.”

— Mike Finger (@mikefinger) August 10, 2024

Drop the mic, le numéro 32 a envoyé la quote de la soirée.

Après une saison rookie exceptionnelle en NBA, Wemby a encore faim. Malgré des difficultés sur le plan offensif en quart et en demi-finale, il a toujours réussi à trouver un moyen de contribuer pour l’équipe de France. Ses instincts défensifs, ses bras ou son activité au rebond sont toujours utiles sur un parquet. Mais quand, comme face à Team USA, les shoots tombent et les choix sont pertinents, il n’y a plus grand chose à faire.

Même au-delà des futurs progrès de sa superstar, l’équipe de France peut compter sur une nouvelle génération de jeunes joueurs qui ont découvert ou vont découvrir la NBA. Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher, Nolan Traoré, Alexandre Sarr ou Tidjane Salaün, pour ne citer qu’eux, pourront venir garnir un effectif profond et ambitieux. Et dans ce cas-là, Wembanyama a raison de s’en faire pour plus d’un adversaire.

Victor Wembanyama en finale des Jeux Olympiques :

26 points

7 rebonds

2 passes décisives

1 interception

11/19 au tir

3/8 à 3-points

20 ans.

📸 @FIBA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024