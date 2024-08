Léon Marchand et Pauline Ferrand-Prévôt ont marqué ces Jeux olympiques de Paris et devraient être récompensés. Selon l’Équipe, le nageur et la vététiste vont être les porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie de clôture ce dimanche 11 août.

Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon délèguent leur pouvoir. Les porte-drapeaux français lors de la cérémonie d’ouverture ont rendu hommage à cet honneur. Le nageur a été cherché deux nouvelles médailles dans le bassin de La Défense tandis que la lanceuse de disque a réussi à se qualifier pour la finale à 45 ans.

Mais Léon Marchand et Pauline Ferrand-Prévôt sont des champions olympiques à Paris. Le petit prince d’Arizona State a remporté les quatre épreuves individuelles dans lesquelles il était aligné tandis que la légende du cyclisme français a connu son jour de gloire sur la colline d’Elancourt. Selon l’Équipe, ils seront les meneurs de la délégation française lors de la cérémonie de clôture.

Selon nos informations, le nageur multimédaillé Léon Marchand et la championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévôt devraient être désignés porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des JO 2024 dimanche. https://t.co/ZzRzzd2fxQ

Si la majorité des amateurs de sport se souviennent bien moins de ceux qui ont eu l’honneur de porter la bannière tricolore en fin d’olympiades, l’honneur reste grand et récompense presque toujours des athlètes qui ont décroché l’or pendant la quinzaine.

L’émotion de Pauline Ferrand-Prévôt nous a ému, le niveau de Léon Marchand nous a scotché … Mé-ri-té !

Source texte : l’Équipe