Les volleyeurs français n’ont pas tremblé ! Face à la Pologne, les coéquipiers d’Earvin Ngapeth et Trévor Clévenot réalisent le back-to-back olympique !

La France encore sur le toit de l’olympe, comme en 2021 ! Au terme d’un match maîtrisé de bout en bout, les Bleus ont battu la Pologne 3-0 !

Le premier set est globalement maîtrisé, grâce notamment à un back-to-back block d’Antoine Brizard ou encore quelques minasses du monstre Clévenot. Les Tricolores l’emportent 25-19 et commencent leur route vers l’or.

Le deuxième set démarre moins bien, les Polonais prennent même l’avantage, mais les Français ne s’affolent pas et refont tranquillement leur retard, Trévor Clévenot se met en mode GTA V et devient le méchant que pense être Trevor Phillips. L’écart se creuse et ce deuxième set est remporté par la France sur le score de 25-20.

Les Français décident d’organiser une block party pour le troisième set. Antoine Brizard, Jean Patry ou encore Nicolas Le Goff, tous se mettent en mode Wemby pour contrer tout ce qui bouge, et contenir les assauts polonais. Earvin Ngapeth fait également parler la poudre pour permettre aux Bleus de passer devant dans ce set. Les Bleus jouent à un niveau incroyable, mais les Polonais sont tout aussi forts et répondent du tac au tac.

Les dernières actions sont dignes d’un All-Star Game. Trévor Clévenot et Jean Patry envoient du block à tour de bras, Earvin Ngapeth se permet même un dunk arrière et une assist à la Magic Johnson, avec qui il partage son prénom, et à vrai dire on comprend mieux pourquoi. Les Bleus n’ont pas fermé la boutique tout de suite, ce n’est qu’à la quatrième balle de match et ce service raté de Wilfredo Leon, que les Bleus ont officialisé la conservation de leur titre !

🥇 JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021

🥇 JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024

LE VOLLEY-BALL FRANÇAIS EST AU SOMMET DU MONDE 🇫🇷

LA FIERTÉ, LES ÉMOTIONS ! 🥹👏🥹👏

pic.twitter.com/K5U1ZwWrZP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 10, 2024

Cette équipe est tout simplement stratosphérique, le niveau de jeu était beaucoup trop élevé. Victoire 3 sets à 0 pour les Tricolores : 25-19, 25-20, 25-23. Messieurs, vous êtes IMMENSES !