Battu par la Serbie dans le match pour la troisième place (93-83), Gordie Herbert a également vécu son dernier match à la tête de la sélection allemande ce matin à Bercy. Le Canadien n’a toujours pas digéré la défaite contre la France en demi-finale des Jeux Olympiques.

L’entraîneur qui vient de signer pour deux saisons au Bayern Munich rêvait sûrement d’une autre fin de mandat en tant que sélectionneur de l’Allemagne. En 2021, il avait fait marrer tout le monde en promettant de remettre la Mannschaft tout en haut de la hiérarchie mondiale. Tout le monde sauf ses joueurs qui ont tout de suite adhérer à son discours, comme l’expliquait Johannes Voigtmann au micro de Benoît Carlier pour TrashTalk après la qualification de l’Allemagne pour les demi-finales.

“Il y a trois ans, nous avons dit que nous étions au début d’un cycle de 3 ans avec l’EuroBasket, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, et que nous voulions gagner 3 médailles. Tout le monde nous a regardé avec notre coach et nous a pris pour des fous. Maintenant nous sommes là, on est tout proches. J’espère que le basket allemand peut continuer à se développer encore davantage.”