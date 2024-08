Svetislav Pesic quitte les JO de Paris 2024 avec une bonne dose de regrets. Malgré la victoire des siens face à l’Allemagne et la médaille de bronze, le coach serbe estime que son équipe aurait dû jouer la finale de ce soir (21h30).

On sait pas comment se dit “seum” en Serbe mais Svetislav Pesic nous a offert sa propre traduction en conférence de presse d’après petite finale. Malgré l’acquisition d’une nouvelle médaille olympique, le coach serbe semble penser que la place de son équipe était parmi les deux finalistes.

“Pour être très clair, les deux équipes méritaient de jouer en finale de ces Jeux Olympiques. Ce n’est pas pour provoquer qui que ce soit mais la Serbie et l’Allemagne méritaient de jouer ce soir à 21h30 en finale du tournoi olympique 2024.” – Svetislav Pesic

Pesic englobe également l’Allemagne dans sa déclaration, ce qui sous-entend maladroitement que la France et Team USA sont moins fortes que les deux équipes de la petite finale. Si c’était le cas, ces dernières auraient gagné en demi et ce ne fut pas le cas. Les Serbes ont livré une performance extraordinaire face à Team USA, et ils menaient même de 13 points au début du money time. Mais ils ont craqué en bout de match face à la montée en puissance de LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. De quoi laisser des gros regrets et sans doute perdre un peu de lucidité dans l’analyse.

Certes, la Serbie aurait eu une bonne tête de champion olympique mais la seule vérité que tout le monde doit accepter est celle du terrain et ses joueurs n’ont pas su faire tomber l’ogre américain. À eux de prouver qu’ils valent mieux en allant gagner en 2028 à Los Angeles, sur le terrain de Team USA. Bon courage !

Propos recueillis par Benoît Carlier, consultant pour TrashTalk sur place à Bercy