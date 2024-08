Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions…le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Aujourd’hui : on parle de l’une des images les plus marquantes de l’histoire des Jeux, littéralement.

Au lendemain du 200m des Jeux de Paris 2024, l’occasion était parfaite pour vous parler de Tommie Smith et John Carlos, respectivement 1er et 3ème du 200m des Jeux olympiques de Mexico en 1968. Pourquoi les deux larrons sont-ils entrés dans l’histoire ? Pour une célébration iconique, poing levé ganté de noir pour hisser haut et fort leur combat pour les droits civiques, clin d’œil également au mouvement des Black Panthers. Le reste ? On laisse l’éminent Pépère Castor vous raconter tout ça !