Team USA retrouve le Nigeria en quarts de finale des JO de Paris 2024. Une nouvelle promenade pour la version féminine des Avengers ? Rendez-vous à 21h30.

Attendue comme la grandissime favorite des JO de Paris 2024, Team USA ne déçoit pour le moment pas les observateurs. A’ja Wilson (20 points, 10 rebonds de moyenne) et ses coéquipières ont donné la leçon à la concurrence sur toute la phase de poules, sans jamais être inquiétées. La Belgique et l’Allemagne ont été mises au pas, comme le Japon.

Face au Nigeria, les Américaines sont clairement au-dessus sur le papier, avec leur armada de stars. Mais le Nigéria, malgré sa faible expérience à ce niveau, a été l’une des belles surprises sur ce tournoi. Combatives et solides en défense, les “tigresses” (surnom de l’équipe) ont marqué les esprits en poules, avec des victoires face à l’Australie et le Canada. Si la France avait géré le Nigeria, les coéquipières de la bouillante Ezinne Kalu joueront leur carte à fond pour faire chuter l’ogre américain. Le tournoi des compatriotes de Jay Jay Okocha est déjà une réussite puisqu’elles ont atteint les quarts pour la première fois de leur histoire.

Peuvent-elles faire douter Team USA ? Probablement pas mais on espère un scénario un poil plus serré que chez les garçons. Nouvelle promenade pour Breanna Stewart et les Avengers alors ou pas ?