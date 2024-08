Elles ont fini sur une mauvaise note face à l’Australie, mais les Bleues sont bel et bien qualifiées pour les quarts de finale des JO Paris 2024. Face à elles, des Allemandes, qui se sont imposées comme la grosse surprise de cette phase de poule. C’est une rencontre disputée et de haut niveau qui nous attend.

Deux victoires à Pierre Mauroy et avec chacune, des gros éléments de satisfaction, quelques doutes. Les Allemandes et les Bleues ont beaucoup de choses en commun en plus d’un quart de finale à disputer. Les Allemandes que beaucoup voyaient sortir des poules avec une quatrième place se sont appuyées sur une immense Satou Sabally pour surprendre d’entrée les Belges, championnes d’Europe en titre. Elles ont enchaîné face au Japon, vice-championnes olympique en titre, et ont mis un sacré coup de pression aux Américaines dans le premier quart temps de leur match face aux coéquipières d’A’ja Wilson. Elles n’ont pas réussi l’exploit de faire tomber les Américaines, mais elles vont tout de même aborder ce quart de finale avec le plein de confiance et d’idées de jeu. Il y a danger, c’est certain.

Les Françaises ont fait un bon début de compétition, en s’appuyant sur la formidable production des deux côtés du terrain de Gabby Williams, mais reste sur un ultime échec face aux Australiennes. Il reste des progrès à faire sur certaines phases offensives, notamment pour responsabiliser plus que ça les intérieures en attaque, mais ces Bleues ne représentent pas un adversaire facile et les Allemandes sont loin d’être hors de portée pour cette Équipe de France féminine.

Les clés du match pour nos Françaises : continuer de limiter les pertes de balle, diversifier le scoring et empêcher Luisa Geiselsoder de mettre en place un trop gros chantier dans la raquette. Si elles gardent leur concentration et appliquent leur plan de jeu consciencieusement, nos Bleues ont de quoi voir venir.

C’est en fin d’après-midi, dès 18h, que nos Bleues vont donc tenter de prouver à la planète basket que leur place est encore parmi les quatre plus grandes équipes du basket féminin au monde. Rendez-vous immanquable pour soutenir Marine Johannès, Alexia Chery et toutes les autres dans leur quête de finale aux JO Paris 2024, de notre côté, vous savez qu’on sera là pour couvrir tout ça.