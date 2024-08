Parmi les deux chocs de cadors du basket européen qui prendront place aujourd’hui pour les JO Paris 2024, l’un d’entre eux aura un vrai goût de revanche puisqu’il avait déjà eu lieu en finale du dernier EuroBasket. Les Espagnoles ont une revanche à prendre contre la Belgique après la grande désillusion de 2023.

Elle y sont parvenues contre toute attente, après deux premiers revers face aux Allemandes et aux Américaines. Mais la Belgique d’Emma Meesseman est en quart de finale des JO Paris 2024, avec un niveau de jeu retrouvé et une détermination qui semble bel et bien là. On pensait que la team de Julie Vanloo ne se remettrait pas du forfait de dernière minute de Julie Allemand, mais dans un match un peu disputé contre les Etats-Unis et une dernière rencontre très convaincante face au Japon, les Belges nous ont données toutes les garanties dont on avait besoin pour à nouveau parler d’elles comme des prétendantes au podium olympique.

Côté espagnol, du sérieux, du sérieux, et du sérieux. Les coéquipières de Laura Gil n’ont pas toujours été rassurantes, mais elles ont joué des équipes valeureuses et n’ont récolté aucune défaite sur ces trois premiers matchs de poule. En fait, on a surtout été impressionné par la façon dont elles ont géré leurs derniers money times. Victoire d’un point contre la Chine en prolongation après un immense come-back, victoire d’un point contre Porto Rico et victoire contre la Serbie avec une avance de huit points. Ces Espagnoles savent comment bien exécuter sur une fin de match tendue. Les Belges ne voudront pas d’une issue de rencontre trop disputée, on peut vous le garantir.

Cela dit, les potes de Mariana Ortiz ont tout de même bien été en galère face à la taille de la Chine, et s’apprête à se mesurer à la raquette Emma Meesseman – Kyara Kinskens qui a très bien marché en poules. Attention à ne pas laisser trop de plumes dans la peinture, cela pourrait coûter cher une fois qu’on fera le bilan.

Belgique – Espagne, c’est cet après-midi à 14h30, et ça promet un sacré match au goût de round two entre deux équipes qui se sont déjà entre-déchirées pour une médaille d’or à l’EuroBasket 2023. Probablement l’une des rencontres les plus serrées de ces quarts, bien malin qui pourra prédire l’issue de la rencontre entre Belges et Allemandes.