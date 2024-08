La Serbie et l’Australie ouvrent le bal des quarts de finale chez les femmes aux JO de Paris 2024. (11h) Entre les Opals et les Aigles blancs, qui passera au prochain tour ?

L’Australie a foiré son début de tournoi en étant dompté facilement par le Nigeria. Depuis, les copines des kangourous ont géré le Canada avant de faire un match solide face à nos Bleues, retrouvant de la confiance et quelques certitudes. Les Opals (le surnom de l’équipe) ont pu compter sur des cadres qui répondent présent avec Sami Whitcomb pour gérer le jeu et la couteau-suisse Steph Talbot en joueuse à tout (bien) faire. À leurs côtés, les Ezi Magbegor et Alanna Smith peuvent aussi jouer un rôle important dans la raquette, tandis qu’on surveille le dernier tournoi olympique de la légende Lauren Jackson.

De son côté, la Serbie a validé sa qualification sans stresser, profitant d’un groupe A plus accessible avec Porto Rico, la Chine et l’Espagne. Yvonne Anderson, la meneuse naturalisée sera encore importante à la création. Elle est la meilleure passeuse et scoreuse de son équipe (13 points et 7 passes). À ses côtés, on surveillera l’ailière Jovana Nogic, décisive en poules face à Porto Rico et la Chine et seconde option offensive des Serbes. Une doublette qui jouera certainement un grand rôle en cas de victoire serbe.

La nation qui remportera ce match retrouvera en demi le vainqueur de Team USA – Nigeria.