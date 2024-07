Vous avez assisté hier aux exploits des U20 français avec ce shoot venu d’ailleurs de Noah Penda face aux Espagnols ? Sachez que leurs cadettes, les U17 françaises, sont actuellement au Mexique pour y disputer la Coupe du Monde. Et qu’elles ont désormais en demi-finale, à deux matchs donc d’un incroyable exploit.

Les filles d’Arnaud Guppillotte n’auront laissé aucun millimètre d’espoir aux Italiennes. 11-0 d’entrée, peut-être bien 13, on en sait rien care on était en train de faire la ola en chantant Sara perche ti amo. Ce qu’il faut savoir de ce match ? C’est que la France était au-dessus, et qu’il n’y aucun chauvinisme dans ce constat. Claire Dalstra (13/5) et Sarah Cissé (17/6) ont été dominatrices dans la raquette, Leon est leur maison. L’arrière Justine Loubens a une grosse frange mais elle a surtout un sacré coffre et un sacré poignet (15 points, 7 rebonds et 3 passes), alors qu’Aïnhoa Risacher a fait honneur à son patronyme en étant au four, au moulin et au caviar durant une grosse partie du match (15 points, 5 rebonds et 6 passes).

Intenables au rebond car bien plus armées athlétiquement, les Françaises se qualifient donc pour les demi-finales, où elles devraient rencontrer demain les Américaines, qui ont envoyé des cartons de U13 département lors de la phase de groupe. Mais impossible n’est pas français et le mood de nos Bleues est bon, en plein coeur d’un été que l’on espérera tricolore au max. Et au pire du pire, il nous restera la frange de Justine.