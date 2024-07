JO Paris 2024 – prépa : l’Équipe de France féminine s’offre le Japon (75-62)

Opposées au Japon, les filles de l’Équipe de France ont réalisé – à 7 jours du début des Jeux Olympiques – une prestation correcte. Victoire acquise 75-62, avec un contenu plutôt encourageant étant donné le jeu particulier mis en place par l’adversaire. Direction Paris, avec le sourire.

Cette équipe du Japon est très particulière en termes de jeu : vitesse, prise de décision ultra-rapide. C’est dans cet esprit qu’elles ont tenté de faire sauter le verrou de l’Équipe de France, en profitant d’une montée de balle effectuée à haut rythme. Le souci avec ce jeu, c’est qu’il est extrêmement épuisant, et qu’en même temps… le Japon n’a pas vraiment d’autre solution : la plus grande joueuse du groupe fait 1m85, de quoi servir d’accoudoir pour Dominique Malonga et Iliana Rupert.

Dès l’entame, c’est Janelle Salaün qui place la France sur de bons rails, avec de bonnes positions de tir sous le cercle. Le Japon est bien sûr rôdé sur son jeu en transition, et met plusieurs fois en faute la défense des Bleues qui n’a pas eu le temps de reprendre ses quartiers à temps. Marine Johannès fait lever la foule de Reims sur un buzzer beater en fin de premier quart-temps, merci le tir du milieu de terrain. Brièvement en difficulté offensive, alors que les Nippones montent d’un cran sur le terrain et empêchent la distribution, les Bleues s’ajustent et conservent leur (courte) avance acquise pendant l’entame à la pause (38-32)

LE BUZZER SUR UNE JAMBE 🚨🤯@MarineJ5 RÉ-GALE 🤩#PassionnémentBleu pic.twitter.com/1bV4l1fJxR

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 19, 2024

Début de 2e mi-temps sur les chapeaux de roue pour nos tricolores, qui déroulent en ne laissant pas une miette au Japon. Pas cool de pas partager, mais tant pis. Quelques petites imprécisions subsistent dans le jeu des Bleues, mais pas de quoi vraiment inquiéter… jusqu’à une fin de match un poil brouillonne, avec des tirs laissés gratuitement aux Japonaises. Allez, on se dit que tout le monde participe à la fête en attaque, que Marine Johannès casse des chevilles et que le signal envoyé reste bon à une semaine du début des Jeux. Ne reste plus qu’à confirmer les derniers détails face à la Chine ce dimanche à 19h.

ANKLE BREAKER 🍿💀@MarineJ5 sur une nouvelle masterclass 🌟#PassionnémentBleu pic.twitter.com/GtvcICKZYG

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 19, 2024