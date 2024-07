Pour son avant-dernier match de prépa, après deux revers de rang, l’Equipe de France avait à cœur de se rassurer contre une équipe du Canada qu’elle venait d’affronter en scrimmage et qui l’avait bien humiliée à la Coupe du Monde. Dans une rencontre où les Français n’ont pas pu ralentir la paire Gilgeous-Alexander – Barrett, les Bleus se sont inclinés en encaissant 85 points.

La mission n’était pas des plus simples pour l’Équipe de France. Battre l’escouade du Canada, médaillée de bronze à la dernière Coupe du Monde en étant privée d’un de ses piliers en la personne de Nicolas Batum. Le Canada, de son côté, ne peut pas compter sur son meneur, Jamal Murray. On va dire que c’est un bon trade. Niveau formation, Vincent Collet opère deux changements dans son cinq majeur et chamboule son backcourt. Frank Ntilikina remplace Matthew Strazel à la mène tandis qu’Evan Fournier prend la place de Bilal Coulibaly au poste d’arrière. Pour le reste, Isaïa Cordinier, Victor Wembanyama et Rudy Gobert gardent leur place. Mais malgré un secteur intérieur inchangé, c’est du côté du frontcourt que le match prend un tournant très rapidement, sur la possession défensive qui fait suite à l’ouverture du score par Rudy Gobert.

Wemby prend deux fautes en 45 secondes. Bonjour le début de match pourri. Le temps de faire une interception et direction le banc. La sortie de l’alien coïncide avec une phase où à part Rudy, personne ne trouve les chemins du filet chez les Français. Les Canadiens ne sont pas plus en réussite, en dehors des lancers et d’un gros 3-points de Shai Gilgeous-Alexander. Puis, ils trouvent leur rythme, s’appuyant sur des balles chipées et sur des paniers en transition. Côté France, on ne rentre toujours pas grand-chose. 15-6 Canada, Vincent Collet doit prendre un temps mort. On parvient à sortir un petit run 10-2 de derrière les fagots (comme par hasard quand Shai est sur le banc) pour recoller à un point des fans de sirop d’érable. Merci les deux gros 3-points de Nando De Colo, auxquels Kelly Olynyk répond d’un fadeaway au buzzer.

Le score est de 25 à 19 pour entamer le second quart. Retour de Wembanyama sur le terrain dès le départ, et directement une passe décisive pour Bilal. Malgré une bonne entame de quart-temps, les Bleus ne parviennent pas à revenir plus que ça au score. La grosse mixtape que Shai met à Rudy n’arrange pas les choses, mais Victor répond à l’arrière d’un gros 3-points sur l’action suivante. On remarque que les Canadiens sont bien au-dessus en attaque. Côté coq, on est contraints de miser sur des fadeaways en déséquilibre à 3-points de Wemby. Bon. Des fois ça rentre. Parce que c’est Wemby. Mais en matière d’organisation offensive, ce n’est pas l’extase. Peu de mouvement en attaque chez les Bleus. Ça enchaîne les fautes et les tirs manqués, et sur un dernier gros dunk de Guerschon Yabusele, les Bleus rentrent au vestiaire menés 40 à 44.

T’es pas content ?

Quadruplé. pic.twitter.com/etJuulxPzQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2024

Les Bleus ont la bonne idée d’enclencher un run 5-0 au départ du troisième quart. Ce casse-bonbons nommé Dillon Brooks prend trois fautes en quelques minutes, Bilal Coulibaly nous sort un énorme contre sur un tir à 3-points de Luguentz Dort. Mais les Canadiens enclenchent un gros run et dans une équipe qui peut compter sur Shai, son cousin Nickeil Alexander-Walker, R.J. Barrett, Dillon Brooks et Andrew Nembhard, c’est l’unique Olynyk qui envoie panier sur panier pour bien faire grincer des chicots à Vincent Collet. Mais une fois de plus, sur un gros 3-points, Guerschon Yabusele s’offre le dernier panier du quart-temps et sonne un début de révolte chez les Bleus. 58-66 Canada. Le bilan pourrait être bien plus lourd.

Quand tu traines trop à 3 pts avec Bilal Coulibaly dans les parages pic.twitter.com/RxceoXyTTk

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 19, 2024

Le même Guerschon remet un tir primé dès l’entame du quatrième quart. Dillon Brooks se fait huer à chaque fois qu’il interagit avec une action, et on se dit qu’en travaillant à bien défendre la paire Shai Gilgeous-Alexander – R.J. Barrett, il y a quelque chose à espérer. Et justement, on n’y arrive pas. Sur un gros 3-points de Shai, les Canadiens reprennent 10 points d’avance. Vincent Collet prend un temps-mort. Première action après le temps-mort, la consigne d’Evan Fournier de faire la rotation sur Kelly Olynyk n’est pas suivie. Les Bleus encaissent un nouveau longue distance du chevelu agaçant. Les Canadiens arrivent à un run de 10-0. Les espoirs français disparaissent petit à petit. On trouve des points sur des ballons donnés à Rudy Gobert mais la machine canadienne est trop dure à freiner. Sur un dernier trois de Barrett, les espoirs français sont douchés.

SGA est trop fort et il le sait 😏pic.twitter.com/3NpJzvW7Fr

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 19, 2024

On y a bien cru sur le gros tir du parking avec la faute de Guerschon, mais la marche était bien haute pour l’Equipe de France. Sur une dernière séquence de tricotage d’Andrew Nembhard suivie d’une passe bien sentie pour Dwight Powell, on plie les gaules. La preuve, les frères Scrubb rentrent. Il y a eu quelques satisfactions côté Français : Yabusele, une fois de plus (19 points en 22 minutes). De bonnes séquences de Mathias Lessort en sortie de banc. De l’impact chez Victor Wembanyama (10 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions) quand il est sur le terrain. Mais on ne peut qu’être inquiet en constatant que nos deux arrières titulaires ont inscrit six points en cumulé, tout en étant décevants en défense. En face, Jamal Murray n’était même pas là, et la paire R.J. Barrett – Shai Gilgeous-Alexander a quand même combiné pour 44 points.

Score final, 85-73 Canada.

Troisième défaite consécutive en prépa.

C’est de la prépa, mais y’a des inquiétudes offensives réelles qui persistent. Encore et encore.

Une semaine avant le Game 1 des JO face au Brésil (et qu’on commentera en direct).

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2024



Seulement douze points d’écart à la fin mais beaucoup plus en ressenti entre l’Equipe de France et le Canada à Orléans. Trois défaites de suite, ça commence à faire. On va devoir compter sur le staff français pour trouver des ajustements, continuer à travailler et trouver le moyen d’aborder les Jeux olympiques avec une meilleure dynamique que cela.