7 Français étaient sur le pont la nuit dernière et comme souvent celui qui a fait le plus parler, c’est Victor Wembanyama. L’Alien a envoyé un énorme triple-double, mais il n’était pas le seul joueur issu du pays de la raclette à fouler les parquets donc voici un tour d’horizon de ce qu’il ne fallait pas rater.

Les résultats de la nuit :

Pacôme Dadiet

Pacôme Dadiet n’a pas enfilé la tenue blanche et orange des Knicks face aux Pelicans. Le Français a été assigné en G-League où il a déjà pu sortir un match à 12 points et 6 rebonds. De quoi mieux se développer pour espérer gratter une place dans la rotation de Tom Thibodeau.

Ousmane Dieng

On l’a inscrit ici pour la forme, mais Ousmane Dieng est toujours blessé au doigt et devrait revenir dans au moins deux semaines.

Armel Traoré

Plus de 10 minutes au compteur – 11 si on veut être précis – pour le Français des Lakers. Seulement deux rebonds et une interception, mais le temps de jeu est encourageant. Espérons que cela permette au numéro 94 de se faire une place dans la rotation de Los Angeles.

Victor Wembanyama

Vous l’attendiez le voici, le MVP français de la nuit. Wemby a roulé sur les Kings avec un triple-double de zinzin : 34 points, 13 rebonds et 11 passes, le tout ponctué par la victoire des Spurs.

WEMBY’S SUNDAY TRIPLE-DOUBLE:

👽 34 PTS (64.7 FG%)

👽 14 REB

👽 11 AST (career high)

👽 3 BLK

👽 5 3PM@spurs get the huge road win in Sacramento! pic.twitter.com/cEjlImx2Pq

— NBA (@NBA) December 2, 2024

Sidy Cissoko

S’il porte les mêmes couleurs que Wemby, le rendement n’est pas le même. Sidy Cissoko n’a pas foulé le parquet lors de la rencontre face aux Kings.

Rayan Rupert

3 minutes de jeu pour trois points grâce à l’unique tir à 3-points qu’il a pris. Si Victor Wembanyama était en mode triple-double, Rayan Rupert a sorti le triple 3.

Nicolas Batum

Batman a eu un rôle important dans la victoire des Clippers sur les Nuggets du haut de ses 3 points, 3 rebonds et 5 passes.

Le programme de ce soir