Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Big-up à Tidjane Salaün, qui a enfin dérouillé la machine !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Semaine tranquille pour l’Alien français. Un carnage face au Jazz, on n’en attendait pas moins, et un match solide contre un Anthony Davis qui lui a bien rendu la pareille. La bonne nouvelle en ce début de saison ? Si les Spurs continuent à enchainer les bons résultats, le All-Star Game ne devrait pas fermer longtemps ses portes à l’Astre du Chesnay.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 23,4 points à 47,4% au tir dont 33,8% du parking, 86,8% aux lancers, 10 rebonds, 3,1 passes, 1,3 steal et 3,6 contres en 32,1 minutes

Victor Wembanyama face au Jazz :

34 points

13/23 au tir, 6/14 à 3-points

7 rebonds

2 passes

1 interception

3 contres

Après ses 25 points contre les Warriors, Wemby enchaîne ! 🔥🇫🇷🔥🇫🇷🔥🇫🇷

pic.twitter.com/OOnC7ivFz7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2024

Ça va Victor Wembanyama, il se fait déjà une belle place dans l’histoire des Spurs.

2ème joueur avec le + de matchs à 30 points sur ses 2 premières saisons, entre Duncan et Robinson…! pic.twitter.com/8EKkkokdz9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

WEMBY A DIT NON À AD ! pic.twitter.com/IDvuzGmSYh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Semaine compliquée pour Bilal, qui a vu Malcolm Brogdon revenir lui chiper des responsabilités, mais on ne va quand même pas se plaindre de voir un vrai basketteur à Washington, c’est si rare. En difficulté au tir, Bil joue toujours autant, défend le fer mais galère en attaque. Ça va revenir !

Wizards @ Pacers : 17 points à 4/9 au tir dont 2/5 du parking, 7/8 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 38 minutes

Wizards vs Bulls : 8 points à 3/11 au tir dont 0/3 du parking, 2/3 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 1 steal en 37 minutes

Wizards vs Clippers : 3 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 steal en 31 minutes

Wizards @ Bucks : 4 points à 2/8 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 4 passes et 2 steals en 36 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 13,2 points à 49,4% au tir dont 32,1% du parking, 75,5% aux lancers, 5,6 rebonds, 2,8 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 35,1 minutes

Mesdames et messieurs : Bilal Coulibaly ❤️ pic.twitter.com/czbXN5WO2x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2024

Bilal Coulibaly est 1er de la Draft 2023 en ce qui concerne le temps de jeu cette saison.

Plus de 35 minutes par match, devant tout le monde. pic.twitter.com/UN602a7Ogf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Battre deux fois de suite la meilleure équipe de la Ligue fait-il de votre équipe la meilleure équipe de la Ligue ? Vous avez quatre heures, et en attendant sachez que Risacher rime toujours avec propreté.

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,5 points à 39,8% au tir dont 27,7% du parking, 69,6% aux lancers, 3,7 rebonds, 1,4 passe, 0,9 steal et 0,7 contre en 24,3 minutes

OH BLOCKED BY RISACHER 😤😤😤pic.twitter.com/QPnMKUOvl2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

POPOPO Zaccharie Risacher qui envoie Donovan Mitchell et Evan Mobley dans les étoiles 😍😍😍pic.twitter.com/K8RCOGj5Qc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

LE BACKDOOR DE RISACHER MAIS C’EST PARFAIT ÇA 😍😍😍pic.twitter.com/9pCsuOc7vY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves en bavent, se tirent dans les pattes et semblent partis pour une saison bien compliquée, une saison Wolves en somme. Rudy, lui, ne voit pas le ballon en attaque, encore moins que d’habitude on veut dire, et commence à comprendre les joies de partager une raquette avec Julius Randle. Pauvre Rudy.

Wolves @ Celtics : 10 points à 4/5 au tir et 2/2 aux lancers, 20 rebonds en 34 minutes

Wolves vs Rockets : 5 points à 2/3 au tir et 1/2 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes et 1 contre en 44 minutes

Wolves vs Kings : 9 points à 2/2 au tir et 5/6 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 4 contres en 39 minutes

Wolves vs Clippers : 8 points à 3/7 au tir et 2/4 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 43 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,4 points à 64% au tir et 78,5% aux lancers, 11,2 rebonds, 1,9 passe, 0,4 steal et 1,6 contre en 34,4 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Sa meilleure semaine de la saison, d’un point de vue individuel. Record en carrière battu au scoring face à la air defense des Bulls, on prend quand même. Revenu sur terre hier soir en face de Giannis Antetokounmpo, Alex Sarr a tout de même montré en une semaine qu’il était aussi capable de scorer de manière constante. Bon signe ça.

Wizards @ Pacers : 17 points à 7/15 au tir dont 1/4 du parking, 2/4 aux lancers, 14 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 31 minutes

Wizards vs Bulls : 20 points à 7/11 au tir dont 4/5 du parking, 2/4 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Wizards vs Clippers : 13 points à 5/12 au tir dont 2/6 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 steal et 1 contre en 23 minutes

Wizards @ Bucks : 7 points à 2/8 au tir dont 1/6 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 36 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 10,8 points à 38,1% au tir dont 25% du parking, 65% aux lancers, 6,3 rebonds, 2,2 passe, 0,8 steal et 1,9 contre en 26,2 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Record en carrière également pour l’Ours dansant, face aux Rockets lors d’un math haut en rebondissements. Guerschon envoie des énormes bumps mais avec le sourire, troue de la ficelle fort régulièrement, à tel point qu’il est très vite devenu l’un des cadres des Sixers. Une phrase que l’on ne s’attendait pas à écrire en 2024 ? “Heureusement pour les Sixers que Guerschon Yabusele est là”.

Sixers vs Clippers : 6 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking, 1/1 aux lancers, 6 rebonds et 1 contre en 27 minutes

Sixers vs Rockets : 22 points à 7/12 au tir dont 4/6 du parking, 4/8 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 43 minutes

Sixers @ Pistons : 7 points à 3/6 au tir dont 1/2 du parking, 8 rebonds et 1 passe en 25 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,9 points à 48,4% au tir dont 43,5% du parking, 59,3% aux lancers, 5,4 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 23,4 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Superbe match face au Heat, lors duquel il a bien failli inscrire le tir du match d’ailleurs. Grosse débauche d’énergie, les fans adorent, et le Français a même récidivé deux jours plus tard avec un magnifique début de match contre les Knicks. On passe sous silence le trou d’air d’hier soir, et on n’a qu’à dire que, ça y est, les portes du Salaün sont ouvertes.

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5,1 points à 34,1% au tir dont 31,6% du parking, 70,6% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 19,2 minutes

REBOND DIABATE, SHOOT IMMENSE DE TIDJANE SALAÜN !!! 🇫🇷😍 pic.twitter.com/moov7aaaoE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2024

Tidjane Salaün reste sur son meilleur match en carrière (17 points).

Dans le 1er QT face aux Knicks ce soir ? 8 points, 2/4 à 3-points.

Let’s Go ! 🇫🇷🔥pic.twitter.com/UM3soMVlcB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

Tidjane Salaün contre les Knicks :

🔹 14 points

🔹 8 rebonds

🔹 1 passe

🔹 4/10 à 3-points

Confiance qui grimpe graduellement, le cap est bon pour le T. La diversité dans le jeu va venir progressivement.

Keep going ! 🔥 https://t.co/HBy647hfDk

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) November 29, 2024

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Petit coup de chaud face aux Wolves, l’air du Minnesota reste bon pour les vieux os. Nico Batum continue de réguler cette bien belle équipe des Clippers en tant que sixième homme attitré, on a connu des pré-retraités bien moins actifs.

Clippers @ Sixers : 3 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds et 3 passes en 10 minutes

Clippers @ Celtics : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Clippers @ Wizards : 3 points à 1/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 25 minutes

Clippers @ Wolves : 12 points à 4/7 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 24 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,1 points à 38,7% au tir dont 37,9% du parking, 75% aux lancers, 2,7 rebonds, 1,4 passe, 0,4 steal et 0,5 contre contre en 17,7 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Désormais titulaire avec les Hornets, Moussa continue d’aspirer les rebonds en même temps qu’il envoie des lancers-francs au premier rang. Bismack Biyombo et Dennis Rodman ont fait un enfant, dit comme ça c’est assez stupéfiant, mais cet enfant se prénomme donc Moussa.

Hornets vs Magic : 2 points à 1/2 au tir, 8 rebonds, 2 steals et 4 contres en 32 minutes

Hornets vs Heat : 0 point à 0/1 au tir, 11 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Hornets vs Knicks : 6 points à 3/4 au tir et 0/3 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 1 contre en 37 minutes

Hornets vs Hawks : 3 points à 1/3 au tir et 1/1 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 22 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,3 points à 55,8% au tir et 28,6% aux lancers, 8,4 rebonds, 0,7 passe, 0,7 steal et 1 contre en 20,6 minutes

Moussa Diabate qui contre un alleyoop de malade 😳 pic.twitter.com/C0HjRPGz3F

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 26, 2024

🇫🇷🔥pic.twitter.com/JRMun3YsNT https://t.co/1ZC8sSC77Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Rayan disparait peu à peu de la rotation de l’une des pires équipes de NBA et dit comme ça… ça n’est pas très rassurant. Elle s’appelle comment déjà la franchise de G League des Blazers ?

Blazers @ Grizzlies : 9 points à 3/8 au tir dont 0/3 du parking, 3/4 aux lancers, 1 rebond, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 22 minutes

Blazers @ Pacers : 1 rebond en 3 minutes

Blazers vs Kings : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,7 points à 42,9% au tir dont 32% du parking, 70% aux lancers, 1,7 rebond, 0,2 passe, 0,4 steal et 0,1 contre en 11 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Toujours blessé à la main, le défi pour Ousmane sera de retrouver une place au fond du banc du Thunder lorsqu’il sera apte à revenir. Pas gagné ça. Elle s’appelle comment déjà la franchise de G League du Thunder ?

Thunder @ Kings : DNP

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder @ Lakers : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,5 points à 33,9% au tir dont 25% du parking, 63,6% aux lancers, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 11,6 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : –

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Semaine très tranquille pour Pacôme, il y’en aura d’autres, c’est Pacôme si la saison durait jusqu’en avril, et c’est Pacôme si on n’allait pas faire cette vanne toutes les semaines.

Knicks @ Nuggets : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 2 minutes

Knicks @ Mavericks : DNP

Knicks @ Hornets : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,9 point à 33,3% au tir dont 41,7% du parking, 100% aux lancers, 1,3 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

C’est pas qu’il a disparu de la rotation des Spurs, c’est qu’il n’en a jamais fait partie. Elle s’appelle comment déjà la franchise de G League des Spurs ? Ah oui, les Austin Spurs, et d’ailleurs Sidy y est allé faire un tour avant-hier.

Spurs @ Jazz : DNP

Spurs vs Lakers : 0 point à 0/1 du parking, 1 passe en 4 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 0,6 point à 40% au tir dont 50% du parking, 0% aux lancers, 0,8 rebond et 0,6 passe en 2,9 minutes

Austin Spurs vs Texas Legends : 20 points à 8/14 au tir dont 0/4 du parking, 4/6 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 3 steals en 30 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 20 points à 57% au tir dont 0% du parking, 66,7% aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 3 steals en 30 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Premier panier en NBA cette semaine, et D’Angelo Russell lui a même offert le ballon du match. Ça veut donc dire que D’Angelo Russell a fait quelque chose de positif cette saison et, ça c’est grâce à Armel Traoré, ce reboosteur de carrière.

Lakers @ Suns : DNP

Lakers @ Spurs : 2 points à 1/1 au tir et 1 steal en 3 minutes

Lakers vs Thunder : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 0,7 point à 50% au tir dont 0% du parking, 0% aux lancers, 0,7 rebond et 0,3 steal en 4 minutes

South Bay Lakers vs Stockton Kings : 18 points à 7/14 au tir dont 2/5 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 14 minutes

South Bay Lakers vs San Diego Lakers : 17 points à 7/15 au tir dont 2/7 du parking, 1/1 aux lancers, 22 rebonds, 2 passes et 3 contres en 39 minutes

South Bay Lakers @ Santa Cruz Warriors : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 16,8 points, 10,6 rebonds et 1,8 passe

🥺 Séquence émotion dans le vestiaire des Lakers pour Armel Traoré au micro de @basketusa : « Quand j’ai marqué mes premiers points, mes coéquipiers étaient contents pour moi. D’Angelo Russell a pris la balle, il m’a dit ‘ramène-là et chez toi et tu la montreras à ta maman’ ». pic.twitter.com/L3Wy8jXB3C

— Théo Quintard (@TheoQuintard) November 28, 2024

Armel Traoré stuffed the stat sheet in @SouthBayLakers win tonight! The @Lakers two-way signee posted 17 points and a career-high 22 rebounds for a double-double. This marks Armel’s third double-digit rebounding game of the season. 👏🙌 pic.twitter.com/qxuCgZCFgf

— NBA G League (@nbagleague) November 27, 2024

Killian Hayes (Long Island Nets)

12, 15, 12 et 15. Au prochain match, Killian Hayes devrait donc marquer 12 points. Ça c’est du journalisme.

Long Island Nets @ Raptors 905 : 12 points à 5/11 au tir dont 2/5 du parking, 6 rebonds, 5 passes et 1 steal en 36 minutes

Long Island Nets @ College Park Skyhawks : 15 points à 6/15 au tir dont 1/6 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 10 passes et 3 steals en 38 minutes

Long Island Nets @ Greensboro Swarm : 12 points à 5/13 au tir dont 2/4 du parking, 4 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 contre en 23 minutes

Long Island Nets @ Greensboro Swarm : 15 points à 6/12 au tir dont 1/5 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 2 steals en 26 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 13,4 points, 4,8 rebonds et 6,4 passes

Killian Hayes came close to a triple-double for the Long Island Nets last night: 15 PTS, 7 REB, 10 AST + 3 STL.

The shooting struggles continue, but this is Hayes’ third consecutive double-digit scoring game. The consistency is slowly coming together.#NBAGLeague pic.twitter.com/vEoA0W9nmR

— Matt Evans (@MattEvansCU) November 27, 2024