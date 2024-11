Yves Missi cartonne ! le rookie des Pelicans est décidément spécial. Face aux Nets, il colle 17 points à 7/8 au tir assortis de 11 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception. Petit à petit, l’oiseau fait son nid dans le Bayou.

Il n’a pas peur. Il ne craint pas. Pas seulement craindre l’adversaire, mais de manière plus globale, le contact, l’envie d’aller au mastic. Et Yves Missi dégage déjà un avantage énorme de cette capacité à foncer droit devant soi sans se poser de question. Il n’est en NBA officiellement que depuis quelques semaines, mais il a déjà été un problème pour les Nets cette nuit. Train lancé ? Faut se pousser.

Yves Missi is just ridiculous pic.twitter.com/CCMdNg5TcE

— Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) November 12, 2024

C’est ce qu’on aime dans ce beau début de saison du bonhomme : les moves ne sont pas encore parfaits dans l’exécution, mais cette fraîcheur constante dans l’envie et l’intensité lui ouvrent grand les portes du temps de jeu et de la progression. Au sein d’un effectif des Pelicans décimé par les blessures, il a toute la place dans les responsabilités. À lui de continuer pour les conserver une fois les cadres du groupe revenus sur les terrains.

Actually jaw-dropping stuff from Yves Missi, who is growing at a rapid pace after being thrust into a bigger role than anticipated

His explosion and quickness at the 5 is special, and he’s quickly establishing himself as a threat on both ends of the floor pic.twitter.com/fgVErbnaLb

— Point Made Basketball (@pointmadebball) November 12, 2024