Highlights : les 36 points de Donovan Mitchell contre les Bulls

Leader d’une équipe encore invaincue en NBA. Donovan Mitchell est actuellement au statut de roi de la Ligue, et il a assis un peu plus cette domination collective face aux Bulls cette nuit avec 36 points, 8 rebonds, 2 passes à 12/26 au tir. Allez, highlights !

“Ah Ja Morant a mis un 360 ? Attends juste“.

Donovan Mitchell’s HUGE night keeps Cleveland undefeated 😤

36 PTS

7 3PM

The @cavs are the 8th team ever to start 12-0! pic.twitter.com/E0fdzbO1wJ

— NBA (@NBA) November 12, 2024