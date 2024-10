Onze matchs sont au programme cette nuit en NBA, dans cette communauté de l’anneau. LeBron James revient à Cleveland pour être accueilli comme un roi tandis que Victor Wembanyama et Chet Holmgren vont se renter dedans pour tenter de montrer leur supériorité. Voici le programme.

Le programme NBA du soir

0h00 : Washington Wizards – Atlanta Hawks

0h00 : Philadelphia Sixers – Detroit Pistons

0h00 : Indiana Pacers – Boston Celtics

0h00 : Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers

0h00 : Charlotte Hornets – Toronto Raptors

0h30 : Miami Heat – New York Knicks

1h00 : Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets

1h00 : Chicago Bulls – Orlando Magic

2h30 : Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

3h00 : Golden State Warriors – New Orleans Pelicans

3h30 : Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers

Trois Français titulaires, encore ?

Lundi, trois Français étaient titulaires de la même rencontre, celle entre les Atlanta Hawks et les Washington Wizards. Une histoire qui pourrait bien se répéter puisque les deux tricolores des Washington Wizards semblent bien installés et que, du côté d’Atlanta, De’Andre Hunter est incertain tandis que Dyson Daniels et Bogdan Bogdanovic seront absents. Zaccharie Risacher a donc de grandes chances de démarrer la rencontre. Si Bilal Coulibaly avait performé en début de semaine, ça n’avait pas été le cas des deux premiers choix de la Draft qui ont une nouvelle opportunité de se mesurer ce soir.

LeBron James de retour à Cleveland : toujours un événement

Voilà six ans que LeBron James est parti de Cleveland pour la deuxième fois et pourtant son retour dans l’Ohio est toujours un moment très attendu en NBA. Le King évolue dans la Conférence Ouest et ne se rend donc qu’une fois par an dans son État d’origine et, cette saison, ça tombe ce mercredi. Alors plus que le match, l’attention sera tournée vers l’accueil du public des Cavaliers pour le plus grand joueur de leur histoire. À noter que Bronny James, né à Cleveland, devrait également être de la partie.

Victor Wembanyama vs Chet Holmgren : saison 2

Les affrontements entre les deux concurrents pour le titre de Rookie de l’Année ont fait partie des meilleurs moments de la saison dernière. Une intensité différente se dégageait de ces rencontres ; elles ont commencé à construire une rivalité. Cette année, comme la dernière, c’est peut-être bien Chet Holmgren qui a le mieux commencé son exercice, l’occasion pour l’Alien français de lui répondre droit dans les yeux et d’offrir, de nouveau, des actions qui resteront dans l’histoire.

La preview maison du match !

Les Français (potentiellement) sur les parquets :

Alexandre Sarr contre les Atlanta Hawks

Bilal Coulibaly contre les Atlanta Hawks

Zaccharie Risacher contre les Washington Wizards

Guerschon Yabusele contre les Detroit Pistons

Armel Traoré contre les Cleveland Cavaliers

Tidjane Salaün contre les Toronto Raptors

Moussa Diabaté contre les Toronto Raptors

Pacôme Dadiet contre le Miami Heat

Ousmane Dieng contre les San Antonio Spurs

Victor Wembanyama contre le Oklahoma City Thunder

Sidy Cissoko contre le Oklahoma City Thunder

Nicolas Batum contre les Portland Trail Blazers

Rayan Rupert contre les Los Angeles Clippers

Rudy Gobert est le seul tricolore à être au repos. C’est donc une immense nuit qui attend les fans de NBA en France à partir de minuit !