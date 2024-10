Auteur d’une belle pré-saison mais plus discret depuis le début de la saison régulière, Zaccharie Risacher a déjà remarqué les principales différences entre le basket français et la NBA. La plus grande ? La différence de niveau sur le plan athlétique.

Zaccharie Risacher fait 2m06 et pèse 91 kilos. Un joli gabarit pour un joueur de 19 ans, qui l’a aidé à cartonner très jeune en France et même sur la scène européenne, lui qui a été élu All-Star et “Meilleur Jeune” du championnat de France l’an passé ainsi que “Rising Star” de l’EuroCup.

Désormais en NBA, Zacc se rend compte que c’est bien plus difficile de s’imposer athlétiquement.

“En France j’étais super athlétique, maintenant je suis un mec comme les autres.”

Ces propos, qui datent du camp d’entraînement et rapportés par John Hollinger de The Athletic, montrent bien le challenge que rencontrent la majorité des rookies à leur arrivée en NBA, peut-être encore plus ceux qui viennent du Vieux Continent.

Quoi qu’on puisse dire sur la Grande Ligue en comparaison au basket international, il ne fait aucun doute que les plus grands phénomènes athlétiques évoluent en NBA, où le jeu est très aérien et très rapide. Résultat, la plupart des joueurs de première année – comme Risacher – ont besoin de temps pour atteindre la maturité physique nécessaire au plus haut niveau.

Le point positif pour Risacher, c’est qu’il part de moins loin que certains de ses collègues de la Draft 2024. Il a la taille, il est plutôt imposant pour un joueur de 19 ans, et a beaucoup bossé sur le gainage depuis qu’il a été drafté par les Hawks en juin dernier. L’objectif sera désormais de prendre progressivement de la masse musculaire afin de gagner en impact dans son jeu des deux côtés du terrain.

En ce début de saison régulière 2024-25, Zaccharie Risacher galère un peu avec des stats de 7,3 points, 2,5 rebonds, 1 passe et 1 interception de moyenne, à 30% au tir et un petit 21% à 3-points. Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme pour autant, on savait qu’il aurait besoin de temps pour prendre la température de la NBA malgré une belle pré-saison, et son statut de premier choix de la Draft.

Néanmoins, alors que pas mal de joueurs des Hawks – dont De’Andre Hunter – sont actuellement à l’infirmerie, Zacc serait bien inspiré de saisir les opportunités qui s’offrent à lui (titulaire lors des deux derniers matchs d’Atlanta).

