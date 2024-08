Avant de voir les filles de l’Équipe de France tirer un trait sur ce tournoi olympique de basket, on aura droit à 11h30 à un sa-vou-reux Belgique – Australie pour la troisième place. Ici on a dormi deux heures et on est donc ravagé, mais devinez qui sera là tout à l’heure dès 11h30 pour vous faire vivre ce mach du bronze ? Allez, vous le savez déjà.

Battues respectivement par la France et les États-Unis en demi-finales (qui s’affronteront pour l’or à 15h30), les sélections belges et australiennes en finissent donc avec la compétition, ce matin à l’Arena de Bercy.

On imagine que les Belgian Cats auront droit à leur public habituel, à cette ferveur bienvenue qui accompagne chaque match de la sélection de Rachid Meziane depuis le début du tournoi. Emma Meeseman et Kyara Linskens auront comme mission de mettre au pas quelques kangourous un peu trop espiègles, tandis que le duo Julie Vanloo / Elise Ramette tentera de faire passer les Splash Brothers pour des seconds couteaux. Côté australien on attend les coups de chaud de Alanna Smith ou Sami Whitcomb, l’apport de Cayla George, Ezi McBegor ou Tess Madgen, alors que l’immense Lauren Jackson tirera sa vraie révérence ce midi, à 43 ans et des brouettes.

Des Belges quasiment à domicile, ou des Australiennes au tournoi inégal, voici l’affiche de ce match pour la médaille de bronze dans le tournoi féminin des Jeux olympiques de Paris 2024. Un pronostic ? Ouais ? Non ? Bon, partons du principe que ça ne vous intéresse pas forcément et vous n’êtes pas le seul, nous tout ce qu’on peut dire c’est qu’on est très famille on est très voisin, alors si les cousins belges voulaient se parer de bronze dans quelques heures, on les applaudirait probablement.

On ose ? Allez on ose, ALLEZ LES BELGES.