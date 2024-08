Cet après-midi à 15h30, l’Équipe de France féminine de basket jouera une finale olympique face aux invincibles Américaines. Le match d’une vie, à domicile, et avec la magie des Jeux… tout est possible.

Si l’équipe masculine de basket est surnommée – à raison – les Avengers, les filles de Team USA méritent elles aussi ce genre de surnom. Les démolisseuses, par exemple, tant chaque nation qui passe dans les filets américains repart tête bêche avec une belle râclée en prime. Les Belges, les Allemandes ou les Japonaises ont toutes joué crânement leur chance lors de la phase de groupe, le Nigeria et l’Australie y ont cru une paire de minutes en quart et demi, mais globalement la domination de Team USA est totale sur le basket féminin et personne n’y trouve rien à redire. Personne… sauf les Françaises ?

A’Ja Wilson, Breanna Stewart, Diana Taurasi. Rien que ces quatre là font ou feront probablement partie du Top 10 all-time des meilleures joueuses du monde. Rajoutez l’immense – au propre comme au figuré – Brittney Griner, la jeune artiste Sabrina Ionescu, les Kelsey Plum et autres Jackie Young, et vous obtenez au final une équipe que certains considèrent comme la plus solide de tous les temps dans le basket féminin. Des tueuses, des filles qui sanctionnent le moindre atchoum par un 8-0, bref le genre de filles que vous battez le soir où chacune est à 400%, quand elles même ne sont qu’à 30.

Ça fait beaucoup de “si” tout ça, mais… vous a-t-on déjà parlé de la magie de Paris 2024 ? En effet, les filles de Jean-Aimé Toupane semblent surfer sur une vague de positivité et de sérénité incroyables, et le quart de finale contre la Belgique a confirmé les points forts de l’équipe, à savoir la défense, le sacrifice, la baston et l’envie. Le talent génial de Marine Johannes, le hustle global de l’équipe, les mots de la capitaine Sarah Michel, l’énergie positive d’Iliana Rupert, les sacrifices défensifs de Marine Fauthoux, la GOATance de Gabby Williams, la polyvalence et le sérieux de Janelle Salaün, j’en passe et des meilleures, bref les Françaises ont les arguments pour faire danser la country à l’armada multi-étoilée de Team USA.

Pour cela la France comptera aussi sur sa bonne étoile à elle, celle qui s’est salement penchée sur l’Hexagone et ses Hexagonaux depuis 12 jours, et elle comptera sur l’appui d’une Arena de Bercy bouillante pour le dernier match de basket de cette quinzaine olympique. On vous jure que quelque part, là, au détour d’un couloir, on a envie d’y croire. Allez les Bleues, pour l’histoire, et ensuite on arrête le jeu.